Normális életet élt 15 évig – közben egy holttest feküdt a kertjében

A súlyos bűnügy tárgyalása 2025 júniusában kezdődött meg a Derby Crown Court épületében, ahol az ügyészség részletesen ismertette, miként történt a gyilkosság még 2010 augusztusában, az angliai Derby városának Normanton negyedében. A vád szerint Anna Podedworna brutális módon végzett élettársával, majd a holttestet feldarabolva, szemeteszsákokba csomagolva temette el a közös házuk hátsó kertjében – számol be a DailyMail.

Gyilkosság: 15 évig feküdt a holttest a kertjében

Fotó: JOSHUA COLEMAN / Unsplash

A bíróságon elhangzottak szerint Izabela Zablocka 2010. augusztus 28-án még beszélt édesanyjával Lengyelországban, ezután azonban nyomtalanul eltűnt.

A vád álláspontja szerint nem sokkal a telefonhívás után történt meg a végzetes támadás, amelynek során az áldozat erőszakos halált halt.

A holttestet később „csirkéhez hasonló módon” kötözték meg, majd beton alá rejtették.

Gyilkosság féltékenység miatt

Az ügyész szerint a kapcsolat „viharos és mérgező” volt, és szexuális féltékenység mérgezte meg a mindennapokat. A vádlott állítólag szakképzett hentesként dolgozott, és ezt a tudását használta fel a holttest feldarabolásához.

A bíróság szerint az eltussolás „szándékos, megtervezett és időigényes” cselekmények sorozata volt.

Lengyel család, brit élet

Zablocka egy északnyugat-lengyelországi kisvárosban nőtt fel, majd később Podedwornával együtt Nagy-Britanniába költözött munkát keresni. London után Derbyben telepedtek le, ahol egy baromfifeldolgozó üzemben dolgoztak, a Cranberry Foods alkalmazásában. Az áldozat kislányát Lengyelországban hagyta rokonoknál.

Az áttörést egy újságíró hozta el 15 év után

Az ügy hosszú ideig megoldatlan maradt, mígnem 2025-ben egy lengyel újságíró megkereste a vádlottat az eltűnés kapcsán. Ez vezetett oda, hogy

Podedworna végül e-mailt írt a Derbyshire Police részére, és közölte, hol találják meg a maradványokat.

A rendőrök 2025 júniusában tárták fel a kertet, ahol csupán csontváz és szövettöredékek maradtak.

Tagadás és folyamatban lévő tárgyalás

A vádlott tagadja a gyilkosságot, valamint azt állítja, hogy az áldozat egy dulakodás során, balesetben halt meg. Az ügyészség szerint ez újabb kísérlet a felelősség elhárítására. A tárgyalás jelenleg is folyamatban van, az esküdtszék döntésére még várni kell.