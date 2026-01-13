Brutális gyilkosság: emberi pénisz és here került elő

Gyilkosság miatt folyik a nyomozás az Egyesült Királyságban egy 2024-ben történt, különösen súlyos bűnügy kapcsán, amelynek gyanúsítottja továbbra is szökésben van. Az essexi ügyben a rendőrség szerint egy bár alkalmazottja halálra szúrta 45 éves szerelmi riválisát, Cumali Turhant, majd elhagyta az országot – tájékoztat a Mirror.

A gyilkossági ügy egyik legmegrázóbb bizonyítéka a szemetesben talált emberi testrészek - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Emberi testrészekre bukkantak a gyilkosság ügyében

A brit hatóságok közlése szerint Cumali Turhant 2024. november 19-én látták együtt Ceyhan Dinlerrel egy chelmsfordi vendéglátóhelyen, ahonnan egy másik bárba távoztak. Az ügyészség állítása szerint ott történt a halálos támadás, amely után az elkövető eltűnt.

A nyomozás során a rendőrök jelentős mennyiségű vérnyomot találtak a feltételezett helyszínen, az áldozat holttestét azonban ekkor még nem sikerült megtalálni. Később egy szemetes átvizsgálásakor olyan emberi maradványokra bukkantak (köztük egy péniszre és egy herére) amelyek fontos bizonyítékként szolgáltak az ügyben.

A bűncselekmény felderítését a Egy gyilkos nyomában: eltemetett igazságok (Catching a Killer: Buried Truths) című dokumentumfilm is bemutatta. A rendőrség tájékoztatása szerint Cumali Turhan holttestét végül 45 nappal később, egy Essex megyei hulladéklerakó területén találták meg.

