Letiltotta TikTokon, gondolkodás nélkül agyonlőtte barátnőjét

Gyilkosság vádjával vettek őrizetbe egy fiatal nőt, aki megölte a barátnőjét, miután a lány letiltotta őt a TikTokon – tájékoztat a thetab.com.

Gyilkosság vádjával vettek őrizetbe egy fiatal nőt, aki megölte a barátnőjét, miután a lány letiltotta őt a TikTokon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Meggyilkolta barátnőjét, mert az letiltotta a TikTokon

A rendőrség múlt hét csütörtökön holtan találta Louisiana állambeli otthonában a 18 éves Kassidy Jacksont. A tizenévessel lőtt sérülések végeztek, a hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást. A holttest megtalálásának a napján önként jelentkezett a rendőrségen a 19 éves Paulasia Banks, aki beismerte, hogy lelőtte barátnőjét egy vita hevében.

Banks azt állította, hogy összeveszett Kassidyvel, miután a lány letiltotta őt a TikTokon. Ezután Banks két férfi ismerősével betört a házba, összeveszett barátnőjével, majd fegyvert rántott és kétszer rálőtt.

A nő ezután elmenekült a házból, sorsára hagyva Kassidyt, aki nem sokkal később belehalt sérüléseibe.

A rendőrség gyilkosság vádjával őrizetbe vette Bankset.

Komádi gyilkosság: egy pitiáner vita miatt lőtte fejbe a főnökét a kamionsofőr

Egy hétköznapinak induló munkahelyi konfliktus végződött visszafordíthatatlan tragédiával Hajdú-Biharban. A komádi gyilkosság ügyében a bíróságon most részletesen feltárták, hogyan fajult egy jelentéktelen vita üldözéssé, majd halálos lövéssé.

Brutális tömegverekedés volt egy amerikai börtönben

Halálos kimenetelű tömegverekedés tört ki vasárnap délután a georgiai Davisboro városában található Washington Állami Börtönben. A hatóságok közlése szerint három rab életét vesztette, további tizennégy ember, köztük egy börtönőr megsérült az incidens során.