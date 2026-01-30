Brutális gyilkosság: szudáni migráns lökött egy nőt a metró elé Hamburgban

Hamburgban sokkolta a helyieket egy brutális támadás a Wandsbek Markt metróállomáson. Csütörtök este két ember halt meg, miután egy szudáni migráns a peronról a sínekre lökte áldozatát a közeledő metró elé. A rendőrség gyilkosság gyanújával folytat nyomozást – írja a Bild.

Gyilkosság gyanújával folyik nyomozás – Fotó: DANIEL BOCKWOLDT / DPA

Gyilkosság gyanúja a hamburgi metróállomáson

Egy 18 éves fiatal nő a városközpont felé tartó metrót várta, amikor egy 25 éves szudáni férfi váratlanul a nő felé lépett, megragadta, és a sínekre rántotta.

Mindketten azonnal életüket vesztették.

Szemtanúk elmondása szerint a férfi a peronon sétált, talán ittas állapotban, majd véletlenszerűen támadta meg a fiatal nőt. A rendőrség szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az áldozatok ismerték volna egymást. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ügy intenzív nyomozást igényel, és a háttér okainak felderítése folyamatban van.

A tragédia súlyos fennakadásokat okozott a metrós közlekedésben: az U1-es vonalat Wartenau és Wandsbek-Gartenstadt állomások között lezárták, és pótlóbuszok szállították az utasokat.

