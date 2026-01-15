Könyörtelen mészárlás: 18-szor szúrta le a háromgyerekes anyukát az exférj a bolt közepén

A 47 éves Nimalarajah Mathiyadaranamot már korábban eltiltották a feleségétől és a gyerekeitől családon belüli erőszak miatt. A 44 éves Nilani Nimalarajah a három lányával egyedül élt a Stanley Roadon található Low Cost Food and Wine üzlet felett, ahol eladóként dolgozott. Nem is sejtette, hogy férje dühe gyilkosságig vezet majd.
A volt férje egy nap a munkahelyén támadt rá, és összesen 18-szor szúrta bele a kést. Állítólag azért volt dühös, mert nem hívták meg egy családi összejövetelre.
Nimalarajah Mathiyadaranam jelenleg a liverpooli esküdtszék előtt áll, Nilani Nimalarajah brutális meggyilkolása miatt - írja a Daily Star.
A gyilkosság előtt vette meg a kést
A widnesi Warrington Roadon élő Mathiyadaranam álcázta magát, és egy Asda szupermarketben vett egy kést. Ezután elrejtette a fegyvert egy táskában, és busszal ment a bűncselekmény helyszínére.
A gyilkosság után állítólag whiskyt ivott és „megmérgezte” magát egy növényvédő szerrel.
A nő 17 éves lánya talált rá vértócsában
A gyilkos és az áldozat 17 éves lánya a bolt feletti lakásban tartózkodott, ahol anyjával és két húgával élt, amikor a támadás történt. Miután leszaladt a lépcsőn, az üzlet bejáratánál találta súlyosan megsérült anyját vértócsában.
A rendőr testkamerás felvételén látni, ahogy a lány azt mondja az apjáról:
Nem akarom, hogy bármi közöm hozzá. Leszúrta az anyukámat. Egy alkoholista. Nem tudok az anyukám nélkül élni. Szükségem van rá.
Mathiyadaranam könnyekben tört ki, amikor a felvételt bemutatták a bíróságnak. Előrehajolt, a vádlottak padjának üveglapjait szorongatta, majd egy zsebkendővel megtörölte a szemét.
Előre kitervelte a gyilkosságot
Az ügyészség elmondta, hogy a férfi tette nem az alkohol hatására hirtelen felindulásból történt, hanem igenis előre eltervezte. Hiszen elment megvenni a kést, átutazott a nő munkahelyére, ahol álcázta magát, hogy a nő nehogy felismerje és segítséget hívjon.
Megvárta, míg egyedül maradnak, majd szándékosan a mellkasát és a fejét célozva szúrta meg többször is olyan erővel, hogy a kés hegye is letört.
Mint mondták, a biztonsági kamerák tanúsága szerint addig szúrta Nilanit, amíg kétség sem férhetett hozzá, hogy meghalt.
Mathiyadaranam tagadja a gyilkosságot és a pengés tárgy nyilvános helyen történő birtoklását, miután két rendbeli távoltartási végzés megsértését is elismerte. A tárgyalás Brian Cummings bíró előtt folytatódik.
A héten Magyarországon egy nő támadt férjére
Egy asszony 34 év házasság után, álmában támadt rá a férjére. A késelés oka az volt, hogy a férfi közölte vele, válni szeretne.