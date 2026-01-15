Könyörtelen mészárlás: 18-szor szúrta le a háromgyerekes anyukát az exférj a bolt közepén

A 47 éves Nimalarajah Mathiyadaranamot már korábban eltiltották a feleségétől és a gyerekeitől családon belüli erőszak miatt. A 44 éves Nilani Nimalarajah a három lányával egyedül élt a Stanley Roadon található Low Cost Food and Wine üzlet felett, ahol eladóként dolgozott. Nem is sejtette, hogy férje dühe gyilkosságig vezet majd.

Előre kitervelte a gyilkosságot a férfi - Illusztráció

Fotó: Illusztráció/Unsplash

A volt férje egy nap a munkahelyén támadt rá, és összesen 18-szor szúrta bele a kést. Állítólag azért volt dühös, mert nem hívták meg egy családi összejövetelre.

Nimalarajah Mathiyadaranam jelenleg a liverpooli esküdtszék előtt áll, Nilani Nimalarajah brutális meggyilkolása miatt - írja a Daily Star.

A gyilkosság előtt vette meg a kést

A widnesi Warrington Roadon élő Mathiyadaranam álcázta magát, és egy Asda szupermarketben vett egy kést. Ezután elrejtette a fegyvert egy táskában, és busszal ment a bűncselekmény helyszínére.

A gyilkosság után állítólag whiskyt ivott és „megmérgezte” magát egy növényvédő szerrel.

A nő 17 éves lánya talált rá vértócsában

A gyilkos és az áldozat 17 éves lánya a bolt feletti lakásban tartózkodott, ahol anyjával és két húgával élt, amikor a támadás történt. Miután leszaladt a lépcsőn, az üzlet bejáratánál találta súlyosan megsérült anyját vértócsában.

A rendőr testkamerás felvételén látni, ahogy a lány azt mondja az apjáról:

Nem akarom, hogy bármi közöm hozzá. Leszúrta az anyukámat. Egy alkoholista. Nem tudok az anyukám nélkül élni. Szükségem van rá.

Mathiyadaranam könnyekben tört ki, amikor a felvételt bemutatták a bíróságnak. Előrehajolt, a vádlottak padjának üveglapjait szorongatta, majd egy zsebkendővel megtörölte a szemét.

Előre kitervelte a gyilkosságot

Az ügyészség elmondta, hogy a férfi tette nem az alkohol hatására hirtelen felindulásból történt, hanem igenis előre eltervezte. Hiszen elment megvenni a kést, átutazott a nő munkahelyére, ahol álcázta magát, hogy a nő nehogy felismerje és segítséget hívjon.

Megvárta, míg egyedül maradnak, majd szándékosan a mellkasát és a fejét célozva szúrta meg többször is olyan erővel, hogy a kés hegye is letört.

Mint mondták, a biztonsági kamerák tanúsága szerint addig szúrta Nilanit, amíg kétség sem férhetett hozzá, hogy meghalt.