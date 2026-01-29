Beismerte, ő ölte meg az iskolából hazafelé tartó 12 éves kisfiút

A gyilkosságot elkövető tinédzser fiú, akinek a nevét jogi okokból nem közölték, csütörtökön tette meg vallomását a Birminghami Koronabíróságon.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a 12 éves kisfiú - Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Leo Ross a Yardley Wood-i iskolájából tartott hazafelé, amikor 2025. január 21-én hasba szúrták. Még csak 12 éves volt, így ő a késeléses bűncselekmény legfiatalabb áldozata a West Midlands régióban - írja a BBC.

Leóra egy park folyóparti ösvényén fekve találtak rá a járókelők, akik azonnal hívták a mentőket.

A kisfiút kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe.

Családja szerint egy 10 perces sétát kellett megtennie hazafelé, a rendőrség szerint pedig a fiú egy barátjával beszélt telefonon, hogy megbeszéljenek egy találkozót egy bizonyos fa közelében a Trittiford Mill Parkban. A barát meg is jelent a megbeszélt helyen, de Leo már nem.

Leo Ross, a gyilkosság áldozata

Fotó: Twitter/X

Tinédzser fiú a gyilkosság elkövetője

A vádlott, aki a késelés idején 14 éves volt, a gyilkossághoz használt kést a közeli folyóba dobta. Nem menekült el, a gyilkosság helyszínén maradt, hogy beszéljen a rendőrökkel, és azt hazudta, hogy séta közben belebotlott a halálosan megsebesült Leóba.

A rendőrség szerint Leónak semmilyen kapcsolata nem volt a támadójával, és teljesen véletlenszerű és kiváltó ok nélküli késelésnek minősítették az esetet.

A 15-year-old who fatally stabbed 12-year-old Leo Ross in a Birmingham park pretended to be an innocent bystander and spoke to police minutes after the attack, a court has heard.



He has pleaded guilty to murder and multiple violent offences.#Birmingham pic.twitter.com/wuVCghQwxP — BPI News (@BPINewsOrg) January 29, 2026

Bűnösnek vallotta magát

A vádlott bűnösnek vallotta magát a gyilkosságban, több mint hat hónappal azután, hogy a tárgyalást elhalasztották, mert pszichiátriai szakértők vizsgálták.

Továbbá bűnösnek vallotta magát két másik súlyos testi sértés szándékos okozásában is, amelyeket három idős nő ellen, különálló támadások során követett el. A Koronaügyészség közlése szerint a fiú az áldozatokat a földre lökte, megütötte, és súlyos sérüléseket okozott nekik.

Az ítélethirdetésre február 10-én kerül sor.

