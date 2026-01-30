Két gyereket és szüleiket találták holtan az előkelő városrészben

A nyugat-ausztráliai rendőrséget péntek reggel riasztotta egy, a családot jól ismerő személy, aki időpontra érkezett a Mott Close egyik házához, ám ott szörnyű felfedezést tett. A kiérkező hatóságok egy 50 éves férfi, egy 49 éves nő, valamint két fiú – egy 14 és egy 16 éves gyermek – holttestét találták meg az emeletes családi házban. Az épületben egy macska és két kutya is elpusztult. A rendőrség gyilkosság–öngyilkosság ügyében nyomoz – írja a The Guardian.
Feltehetően gyilkosság–öngyilkosság történt
Jessica Securo nyomozó elmondta: bár az ügy még kezdeti szakaszban van, minden jel arra utal, hogy a családtagok ismerték egymást, és egy
háztartásban éltek. Hozzátette, hogy nem találtak erőszakra utaló nyomokat vagy fegyvert, és a család korábban nem szerepelt a rendőrségi családon belüli erőszakos esetek nyilvántartásában.
A hatóságok egy búcsúlevelet is találtak az ingatlanban, amely kulcsfontosságú lehet a nyomozás során, ám annak tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A rendőrség azt is megerősítette, hogy a két elhunyt gyermek jelentős egészségügyi problémákkal küzdött, és kapcsolatban álltak különböző gondozási és segítő szolgálatokkal. A hatóságok vizsgálják, hogy ezek a nehézségek szerepet játszhattak-e a tragédiában.
A család egyik gyermeke a perth-i elitnek számító Christ Church Grammar School tanulója volt. A halálesetek pontos időpontja egyelőre nem ismert, a nyomozók jelenleg az események időrendjét próbálják rekonstruálni.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, a környéket lezárták. A tragédia a rendfenntartókat is megviselte, számukra pszichológus és rendőrségi lelkész is segítséget nyújt.
A körzet szövetségi képviselője, Kate Chaney közleményében sokkolónak és pusztítónak nevezte az esetet, együttérzését fejezve ki az érintett család barátai, a szomszédok és az elsőként kiérkező mentők felé.
