Randialkalmazásokon csetelt részegen az anya, miközben megfulladt a kétéves lánya

A 45 éves Kelle Anne Brassartot kedden mondta ki bűnösnek a bíróság gyilkosságban és súlyos gyermekveszélyeztetésben a kis Daniellé Pires halála miatt – közölte a Stanislaus megyei ügyészség. Az esetről a New York Post számolt be.

A súlyos gondatlanságból elkövetett gyilkosság során a részeg édesanya férfiakkal csetelt a mobilján, miközben a kislánya belefulladt a medencébe – Fotó: JUSTINE BONNERY / Hans Lucas (illusztráció)

Gyilkosság: a gyermek a vízen lebegett – az anya nem segített

A nő 2022. szeptember 12-én délután fél négy körül hívta a segélyhívót, azt állítva, hogy kislányát eszméletlenül lebegve találta a medencében.

A kiérkező mentők kiemelték a gyermeket, de már nem tudták megmenteni az életét. A nyomozás azonban hamar fordulatot vett.

A biztonsági kamerák felvételei alapján a kétéves gyermeket hosszú időre felügyelet nélkül hagyták a kertben, mielőtt a medencébe esett volna. Az ügyészek szerint Brassart ez idő alatt semmit sem tett. A hatóságok megállapították, hogy az anya mintegy 45 percen át mobilozott, és randialkalmazásokon ismerkedett férfiakkal, miközben lánya teljesen egyedül tartózkodott az udvaron.

Még sokkolóbb, hogy miután hívta a hatóságokat, nem ugrott a vízbe, és nem próbálta kimenteni a gyermeket.

Kerekesszékre hivatkozott – a felvételek lebuktatták

Brassart azzal védekezett, hogy láb­sérülése miatt nem tudott járni, állítása szerint kerekesszékre szorult, ezért nem tudta elérni a gyermekét.

A bíróságon azonban videófelvételek sora cáfolta ezt:

– vezetett autót,

– eljárt körmöshöz,

– önállóan járt és állt.

Volt ugyan járócsizmája és mankója, de nem volt mozgásképtelen

– közölte az ügyész.

Több mint háromszoros alkoholszint

A helyszínen a rendőrök súlyos ittasság jeleit észlelték, az otthonban üres alkoholos üvegeket találtak. A vérvizsgálat szerint Brassart 0,246 százalékos véralkoholszinttel rendelkezett, ami több mint háromszorosa a megengedett határértéknek. A gyermek apja, Daniel Pires, aki dolgozott a tragédia idején, korábban kifejezetten kérte, hogy az anya ne fogyasszon alkoholt, amikor a gyerekkel van.

A bíróságon elhangzott:

– Brassart gyermekbántalmazás miatt próbaidőn volt,

– egy másik, felügyelete alatt álló gyermek korábban gyógyszermérgezés miatt kórházba került,

– az anyát alkoholisták gyűlésére kötelezték.

Ez nem baleset volt. Tudta, mit csinál. Nem érdekelte, hogy veszélyben van a gyermeke. Nem érdekelte, hogy nem figyel rá.

Csak inni és szórakozni akart

– hangzott el a tárgyaláson.