Randialkalmazásokon csetelt részegen az anya, miközben megfulladt a kétéves lánya

A 45 éves Kelle Anne Brassartot kedden mondta ki bűnösnek a bíróság gyilkosságban és súlyos gyermekveszélyeztetésben a kis Daniellé Pires halála miatt – közölte a Stanislaus megyei ügyészség. Az esetről a New York Post számolt be.
Gyilkosság: a gyermek a vízen lebegett – az anya nem segített
A nő 2022. szeptember 12-én délután fél négy körül hívta a segélyhívót, azt állítva, hogy kislányát eszméletlenül lebegve találta a medencében.
A kiérkező mentők kiemelték a gyermeket, de már nem tudták megmenteni az életét. A nyomozás azonban hamar fordulatot vett.
A biztonsági kamerák felvételei alapján a kétéves gyermeket hosszú időre felügyelet nélkül hagyták a kertben, mielőtt a medencébe esett volna. Az ügyészek szerint Brassart ez idő alatt semmit sem tett. A hatóságok megállapították, hogy az anya mintegy 45 percen át mobilozott, és randialkalmazásokon ismerkedett férfiakkal, miközben lánya teljesen egyedül tartózkodott az udvaron.
Még sokkolóbb, hogy miután hívta a hatóságokat, nem ugrott a vízbe, és nem próbálta kimenteni a gyermeket.
Kerekesszékre hivatkozott – a felvételek lebuktatták
Brassart azzal védekezett, hogy lábsérülése miatt nem tudott járni, állítása szerint kerekesszékre szorult, ezért nem tudta elérni a gyermekét.
A bíróságon azonban videófelvételek sora cáfolta ezt:
– vezetett autót,
– eljárt körmöshöz,
– önállóan járt és állt.
Volt ugyan járócsizmája és mankója, de nem volt mozgásképtelen
– közölte az ügyész.
Több mint háromszoros alkoholszint
A helyszínen a rendőrök súlyos ittasság jeleit észlelték, az otthonban üres alkoholos üvegeket találtak. A vérvizsgálat szerint Brassart 0,246 százalékos véralkoholszinttel rendelkezett, ami több mint háromszorosa a megengedett határértéknek. A gyermek apja, Daniel Pires, aki dolgozott a tragédia idején, korábban kifejezetten kérte, hogy az anya ne fogyasszon alkoholt, amikor a gyerekkel van.
A bíróságon elhangzott:
– Brassart gyermekbántalmazás miatt próbaidőn volt,
– egy másik, felügyelete alatt álló gyermek korábban gyógyszermérgezés miatt kórházba került,
– az anyát alkoholisták gyűlésére kötelezték.
Ez nem baleset volt. Tudta, mit csinál. Nem érdekelte, hogy veszélyben van a gyermeke. Nem érdekelte, hogy nem figyel rá.
Csak inni és szórakozni akart
– hangzott el a tárgyaláson.
Akár életfogytiglan is várhat rá
Az ügyészség szerint Brassart viselkedése annyira felelőtlen és közömbös volt az emberi élettel szemben, hogy az kimeríti a másodfokú gyilkosság fogalmát. A nő ítélethirdetésére február 5-én kerül sor, és 15 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetés fenyegeti.
22 év börtön vár az ittas apára, aki kétéves kislányát hagyta elégni a pokoli tűzben
Döbbenetes tragédia rázta meg Ohiót: egy kétéves kislány vesztette életét, miután apja ittasan balesetet okozott, majd magára hagyta a gyermeket az égő autóban. Az ittas apa először még a rendőröket is félrevezette, tagadva, hogy bárki lett volna a járműben, adtunk hírt az Origón.
Bizarr gyilkosság az Egyesült Államokban, 10 éves gyereket ölt meg a nevelőanyja
Egy ártatlan gyerek halt meg egy megmagyarázhatatlan és kegyetlen tett következtében Indianában. Az eset rámutat arra, milyen végzetes következményei lehetnek az erőszakos nevelési módszereknek, és mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak a védtelen gyerekek, számoltunk be az Origón.