Sokkoló gyilkosság: a szeretőjével közösen tervelte ki, hogyan végezzen a feleségével

Egy brazíliai au pair és egy házas amerikai adóhivatali alkalmazott titkos viszonya tragédiába torkollt Virginiában. A férfi feleségének gyilkosságát a szerető segített kitervelni, a történet részletei mindenkit sokkoltak – írja a New York Post.

Sokkoló gyilkosság áldozata lett egy virginiai nő – Fotó: Unsplash

Hogyan vezetett a viszony a gyilkossághoz?

A 25 éves Juliana Peres Magalhães au pairként dolgozott a 40 éves Brendan Banfield családjánál, és már hónapokkal a gyilkosság előtt közös szelfiket posztolt a nála jóval idősebb szeretőjével.

A férfi hamarosan arról kezdett beszélni, hogy „meg kell szabadulnia” feleségétől.

A fotót 2022 decemberében készítették – két hónappal azelőtt, hogy Banfield 37 éves felesége, Christine, meghalt volna, ami Magalhães vallomása szerint egy beteges terv része volt: erőszaknak álcázni a gyilkosságot Banfieldék otthonában. A pár egy Christine nevében készített hamis profil segítségével egy férfit csalt a házba egy erőszakos fantáziákra specializálódott partnerkeresőről – a terv szerint Banfield készen állt, hogy lelője az idegen férfit, majd saját feleségét is megölje, úgy, hogy a történet önvédelemnek tűnjön.

A feleség halála után Magalhães beköltözött az otthonba, és abban az ágyban aludt, ahol korábban a nő meghalt.

A mézeshetek azonban nem tartottak sokáig, mivel Magalhãest 2023 októberében letartóztatták, és gyilkossággal vádolják. 2024 szeptemberében Banfieldet is letartóztatták, a tárgyalások még folynak.

