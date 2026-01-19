Három turistát lőtt le egy férfi a Disney World mellett, találomra gyilkolt

A rendőrséget szombaton kora délután hívták ki, miután a szomszédok lövéseket hallottak a házban. A kiérkező rendőrök három holttestet találtak a Disney World-höz közeli település egy lakásának kertjében - írta a The New York Post. A rendőrség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a gyilkosság két áldozatát azonosították, - a 70 éves Robert Lewis Kraftot és testvérét a 68 éves Douglas Joseph Kraftot. A harmadik áldozatot nem nevezték meg, míg hozzátartozóit nem értesítették, annyit tudni róla, hogy a két testvér barátja volt.

Gyilkosság Disney World közelében - Ahmad Jihad Bojeh három embert ölt meg

Fotó: Osceola megyei rendőrség

Hidegvérű gyilkosság - a szomszéd lakásban fogták el a tettest

A rendőrség alig egy órával a gyilkosság után elfogta az elkövetőt, a 29 éves Ahmad Jihad Bojeh-t. A lakásban két lőfegyvert találtak, vizsgálják, hogy ezeket használták-e a két testvér és barátjuk meggyilkolásához. A rendőrség közlése szerint

"hidegvérű, előre megfontolt gyilkosság volt", nem volt konfliktus az áldozatok és az elkövető között.

Bojeh ismert volt a rendőrség előtt, 2021-ben már letartóztatták, miután egy kissimmee-i benzinkút parkolójában rálőtt egy emberre és találomra kiválasztott autókra, akkor egy férfit megsebesített. A bíróság elrendelte Bojeh fogvatartását, óvadék ellenében sem szabadulhat - írta a lap.