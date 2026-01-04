Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

gyömbér

Gyömbértea a hideg hónapokra – ezt a lépést soha ne hagyja ki!

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hideg évszakban egyre többen nyúlnak természetes immunerősítő megoldásokhoz. A gyömbértea nemcsak felmelegíti a szervezetet, hanem az emésztésre és az immunrendszerre is jótékony hatással lehet. Szakértők szerint azonban sokan még mindig rossz módszerrel készítik el, így nem használják ki teljes mértékben a gyömbér jótékony hatásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyömbéregészségéletmódimmunrendszertea

Németországban megjelent életmód-ajánlások hívták fel a figyelmet arra, hogy a gyömbértea csak akkor fejti ki igazán a hatását, ha megfelelő módon készítik el. A tradicionális ősi indiai tanítások szerint a gyömbér egy sokoldalú gyógynövény, amely segíti az anyagcserét, támogatja az emésztést és erősíti az immunrendszert – írja a FOCUS online.

gyömbértea
Gyömbértea, ami valóban hat – így hozza ki belőle a maximumot
Fotó: Kelly Sikkema / Unsplash

A friss gyömbérből készült meleg ital méregtelenítő hatásáról is ismert, de csak akkor, ha a gumót nem egyszerűen leforrázzák, hanem együtt forralják fel a vízzel.

Gyömbértea helyesen: így hozza ki belőle a legtöbbet

A gyömbértea elkészítése meglepően egyszerű, ám a részleteken sok múlik. A szakértők szerint 

a legjobb eredményt akkor érheti el, ha a gyömbért nem forró vízbe dobja, hanem hideg vízzel együtt kezdi melegíteni.

Hozzávalók egy literhez

  • 1 liter víz
  • 4 darab, körülbelül 5 milliméter vastag szelet friss gyömbér (héjastul)

A szeleteket hideg vízbe tegye, majd együtt forralja fel. Ezután alacsony hőfokon 15–20 percig hagyja gyöngyözve főni.

Miért számít a főzési idő?

Minél tovább fő a gyömbér, annál intenzívebb lesz az íze és annál több illóolaj oldódik ki belőle. A hosszabb főzés erősebb hatást, míg a rövidebb, csupán áztatás enyhébb ízt eredményez.

Hogyan érdemes fogyasztani?

A meleg italt a nap folyamán, kis kortyokban ajánlott inni. Különösen hasznos lehet az őszi-téli időszakban, amikor a szervezetnek nagyobb szüksége van a belső melegítésre, a vérkeringés serkentésére és a természetes méregtelenítés támogatására.

Kapcsolódó tartalmaink:

Tudósok szerint a gyömbér tényleg erősíti az immunrendszert – de nem úgy, ahogy gondolná!

Egy új kutatás ismét reflektorfénybe helyezte a gyömbér hatását az immunrendszerre. A laboratóriumi eredmények ígéretesek – a tudósok szerint a gyömbér aktiválhatja a szervezet védekezőképességét –, de arra is figyelmeztetnek: nem csodaszer, és a megfázás ellen sem nyújt biztos védelmet.

Friss gyömbér a saját ablakunkból? Igen, lakásban is lehetséges!

A gyömbér termesztése lakásban sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Alig kell vele foglalkozni, szereti a napos helyet. A gyömbér dús, bambuszra emlékeztető levelei pedig gyönyörűek, szobanövénynek is tökéletes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!