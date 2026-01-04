Gyömbértea a hideg hónapokra – ezt a lépést soha ne hagyja ki!

Németországban megjelent életmód-ajánlások hívták fel a figyelmet arra, hogy a gyömbértea csak akkor fejti ki igazán a hatását, ha megfelelő módon készítik el. A tradicionális ősi indiai tanítások szerint a gyömbér egy sokoldalú gyógynövény, amely segíti az anyagcserét, támogatja az emésztést és erősíti az immunrendszert – írja a FOCUS online.

Gyömbértea, ami valóban hat – így hozza ki belőle a maximumot

Fotó: Kelly Sikkema / Unsplash

A friss gyömbérből készült meleg ital méregtelenítő hatásáról is ismert, de csak akkor, ha a gumót nem egyszerűen leforrázzák, hanem együtt forralják fel a vízzel.

Gyömbértea helyesen: így hozza ki belőle a legtöbbet

A gyömbértea elkészítése meglepően egyszerű, ám a részleteken sok múlik. A szakértők szerint

a legjobb eredményt akkor érheti el, ha a gyömbért nem forró vízbe dobja, hanem hideg vízzel együtt kezdi melegíteni.

Hozzávalók egy literhez

1 liter víz

4 darab, körülbelül 5 milliméter vastag szelet friss gyömbér (héjastul)

A szeleteket hideg vízbe tegye, majd együtt forralja fel. Ezután alacsony hőfokon 15–20 percig hagyja gyöngyözve főni.

Miért számít a főzési idő?

Minél tovább fő a gyömbér, annál intenzívebb lesz az íze és annál több illóolaj oldódik ki belőle. A hosszabb főzés erősebb hatást, míg a rövidebb, csupán áztatás enyhébb ízt eredményez.

Hogyan érdemes fogyasztani?

A meleg italt a nap folyamán, kis kortyokban ajánlott inni. Különösen hasznos lehet az őszi-téli időszakban, amikor a szervezetnek nagyobb szüksége van a belső melegítésre, a vérkeringés serkentésére és a természetes méregtelenítés támogatására.

