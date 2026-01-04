Öt tipp, ha ég a gyomra az ünnepek után

Gasztroenterológus és dietetikus szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy a gyomorégés és más emésztési panaszok gyakorisága jelentősen megnő az ünnepi időszakban. A zsíros fogások, az édességek és az alkohol kombinációja komoly terhelést ró az emésztőrendszerre, ami puffadáshoz, hasi fájdalomhoz és savas refluxhoz vezethet – írja a FOCUS online.

A legtöbben itt rontják el – ezért jön a gyomorégés

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Szakértői tanácsok az ünnepi időszakra gyomorégés ellen:

Hallgasson a „hasérzékelésére”!

A szakértők szerint már a menü megtervezésénél érdemes figyelembe venni, milyen ételek okoztak korábban kellemetlen tüneteket. Ha egy bizonyos fogás után korábban panaszai voltak, érdemes alternatívát keresni.

A stressz is ronthatja az emésztést, ezért fontos a nyugodt, kapkodásmentes ünneplés.

Ne hagyja ki az étkezéseket!

A dietetikusok szerint nem jó megoldás az „éhezés” a nagy lakoma előtt. A rendszeres, könnyű reggeli – például zabkása – segít felkészíteni a gyomrot a későbbi terhelésre.

Rágjon lassabban, egyen tudatosabban!

A lassú, alapos rágás csökkenti a gyomor terhelését, és segít elkerülni a túlevést. A teltségérzet ugyanis körülbelül 20 perc után jelentkezik – addig könnyű túlzásba esni.

Gyomorégés ellen: mozgás és gyengéd masszázs

Egy rövid séta étkezés után serkenti az emésztést, és enyhítheti a kellemetlen tüneteket. Enyhe hasmasszázs vagy borsmentaolaj használata szintén segíthet a gyomor-bél rendszer megnyugtatásában.

Inkább hagyja ki az alkoholt!

Az alkohol lassítja a gyomor működését, és fokozhatja a refluxos panaszokat. A szakértők szerint a „emésztőitalok” valójában nem segítik a gyomor munkáját – a legjobb választás a víz vagy a gyógytea.

