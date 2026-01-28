Ijesztő képsorok: rejtélyes alak jelent meg a kaputelefon kameráján

Hírlevél
Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

„Nem volt már önmaga" – megrázó dolgokat mondott Jákli Mónika édesanyja lánya halálának körülményeiről

Döbbenetes jelenetet rögzített egy kamerás csengő Angliában: egy volt ápolónő égő gyufákat dobott szomszédja bejárati ajtajához, miközben a házban egy család aludt. A szándékos gyújtogatás szerencsére nem vezetett tragédiához.
Magdaline Wangeci köntösben és papucsban jelent meg az ashfordi háznál az éjszaka közepén. A felvételeken látszik, amint három gyufát meggyújt, majd az ajtó elé dobja őket. A szerencsének és az esőnek köszönhetően a gyufák azonnal kialudtak, így tűz nem keletkezett, senki nem sérült meg. A gyújtogatásért azonban így is felelnie kellett a 49 éves nőnek – számolt be a Daily Star

A gyújtogatás az angliai Kent városában történt – Fotó: Unsplash
A gyújtogatás az angliai Kent városában történt
Fotó: Unsplash 

Bosszúból kezdett gyújtogatásba 

A bíróságon elhangzott: az esetet bosszú vezérelte, miután korábban konfliktus alakult ki a vádlott és szomszédja között. Az ügyészség szerint a nő tudatosan készült a támadásra, amely akár tragédiához is vezethetett volna.

Wangeci bűnösnek vallotta magát gyújtogatás kísérletében. A bíróság négy hónap börtönbüntetést szabott ki, amelyet 18 hónapra felfüggesztettek, valamint öt évre eltiltotta attól, hogy felvegye a kapcsolatot a sértettel.

