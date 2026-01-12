Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült Brüsszel legsötétebb titka - ezt mindenkinek látnia kell

Durr

Szoboszlai Dominik hálószaggató gólt lőtt az FA-kupában – videó

gyümölcslé

Káros lehet a gyümölcslé? Meglepő tanulmányt közöltek

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan joggal gondolják azt, hogy a reggeli narancslé vagy almaital egészséges választás, pedig egy friss tudományos vizsgálat szerint már egyetlen pohár is ronthatja az immunrendszer működését. Ma már nemcsak a gyümölcslékben lévő finomított cukor, hanem a természetes gyümölcscukor, más néven fruktóz sem olyan ártalmatlan, mint ahogy azt sokan gondolják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyümölcslébécsi egyetemfertőzésimmunrendszer

Mi lehetne egészségesebb reggel, mint egy finom gyümölcslé? – gondolhatnánk. Pedig nem így van, nagyon nem, mint kiderült.

23 June 2024, China, Hangzhou: A flight attendant from the German Armed Forces' air force carries a tray of orange juice, tomato juice and cola through the plane before Economics Minister Habeck's departure from China on the occasion of Germany's match at the European Championships. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP), gyümölcslé
Egészségesnek hitt gyümölcslé: új kutatás árnyalja a képet
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

A Bécsi Egyetem kutatói egészséges felnőtteken vizsgálták a fruktóz hatását. A résztvevők vagy néhány napon át magas fruktóztartalmú étrendet követtek, vagy rövid idő alatt nagyobb mennyiségű fruktózt fogyasztottak el – nagyjából annyit, amennyi egy liter gyümölcslében található. A kutatók ezután az immunrendszer egyik kulcsszereplőjét, a fertőzések elleni védekezésben fontos monocitákat elemezték – írja a Fitbook.

Már kevés gyümölcslé is bajt okozhat

Az eredmények szerint a fruktóz hatására ezek az immunsejtek túlzott gyulladásos reakciót mutattak: a szervezet több gyulladást jelző anyagot kezdett termelni, még akkor is, ha valójában nem volt jelen fertőzés. Ez hosszabb távon az immunrendszer kimerüléséhez és krónikus gyulladások kialakulásához vezethet. 

A kutatók szerint már 2–2,5 deci pohár gyümölcslé is elég lehet ahhoz, hogy mérhető változást idézzen elő az immunválaszban. 

Fontos azonban hangsúlyozni: mindez elsősorban a gyümölcslevekben és cukros italokban található fruktózra vonatkozik, nem pedig a teljes gyümölcsökre, amelyek rosttartalmuk miatt egészen másképp hatnak a szervezetre.

A tanulság egyszerű: az immunrendszer védelme érdekében érdemes inkább egész gyümölcsöt fogyasztani, és mértékkel bánni a gyümölcslevekkel – még akkor is, ha azok természetesnek tűnnek.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy döbbenetes dologra derült fény a 100 százalékos gyümölcslevekkel kapcsolatban.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!