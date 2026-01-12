Káros lehet a gyümölcslé? Meglepő tanulmányt közöltek

Mi lehetne egészségesebb reggel, mint egy finom gyümölcslé? – gondolhatnánk. Pedig nem így van, nagyon nem, mint kiderült.

Egészségesnek hitt gyümölcslé: új kutatás árnyalja a képet

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

A Bécsi Egyetem kutatói egészséges felnőtteken vizsgálták a fruktóz hatását. A résztvevők vagy néhány napon át magas fruktóztartalmú étrendet követtek, vagy rövid idő alatt nagyobb mennyiségű fruktózt fogyasztottak el – nagyjából annyit, amennyi egy liter gyümölcslében található. A kutatók ezután az immunrendszer egyik kulcsszereplőjét, a fertőzések elleni védekezésben fontos monocitákat elemezték – írja a Fitbook.

Már kevés gyümölcslé is bajt okozhat

Az eredmények szerint a fruktóz hatására ezek az immunsejtek túlzott gyulladásos reakciót mutattak: a szervezet több gyulladást jelző anyagot kezdett termelni, még akkor is, ha valójában nem volt jelen fertőzés. Ez hosszabb távon az immunrendszer kimerüléséhez és krónikus gyulladások kialakulásához vezethet.

A kutatók szerint már 2–2,5 deci pohár gyümölcslé is elég lehet ahhoz, hogy mérhető változást idézzen elő az immunválaszban.

Fontos azonban hangsúlyozni: mindez elsősorban a gyümölcslevekben és cukros italokban található fruktózra vonatkozik, nem pedig a teljes gyümölcsökre, amelyek rosttartalmuk miatt egészen másképp hatnak a szervezetre.

A tanulság egyszerű: az immunrendszer védelme érdekében érdemes inkább egész gyümölcsöt fogyasztani, és mértékkel bánni a gyümölcslevekkel – még akkor is, ha azok természetesnek tűnnek.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy döbbenetes dologra derült fény a 100 százalékos gyümölcslevekkel kapcsolatban.



