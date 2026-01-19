Rémhír Norvégiából: háború esetén a hadsereg lefoglalhatja a lakók javait

Hírlevél
Rendkívüli

fegyveres erő

Norvégiában több ezer állampolgár levelet kapott a hadseregtől, amelyben az ország biztonsági felkészüléséről tájékoztatják őket. A levél szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják bizonyos javaikat, például ingatlant vagy hajót, az ország védelmének érdekében.
Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat – írja az MTI.

Fotó: Unsplash

 

A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le – szigorúan háború esetén – a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.  

A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, „békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár”.  

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása.  

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag. 

Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is

– jelentette ki. Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és „csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén”. 

A magát a NATO „szemének és fülének” tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal. 

