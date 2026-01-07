Hailey Bieber ledobta a gátlásait, és vadítóan szexit mutatott

Hailey Bieber új Victoria’s Secret-reklámban szerepel, amely egyértelmű utalást tesz a márka korai éveinek ikonikus vizuális világára. Bár hivatalosan nem Victoria’s Secret-angyal, megjelenését a rajongók mégis „mennyeinek” nevezték.

Hailey Bieber Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hailey Bieber Victoria’s Secret-kampányban

A márka kedden az Instagramon harangozta be a modell szereplését, amely a Valentin-nap közeledtével külön hangsúlyt kapott. A kommentelők hamar a „szívek királynője” jelzővel illették Hailey Biebert, aki a kampány központi alakjaként jelenik meg.

A Victoria’s Secret reklámvideó Hailey Bieberrel egy rövid, mégis erős vizuális üzenetet hordozó jelenetre épül, amely gyorsan felismerhetővé vált a márka rajongói számára.

instagram/victoriassecret

Szexi videó és fehérneműs fotók

A videóban Hailey Bieber egy díszes faöltözőszekrény alsó fiókjában ül, miközben a lábkörmeit festi. A jelenetben rózsaszín-fekete pöttyös fehérneműszettet visel, amely egyszerre játékos és szexi hatást kelt. A kampányhoz kapcsolódó fotók és képek ezt az esztétikát erősítik tovább.

Tisztelgés Gisele Bündchen ikonikus fotózása előtt

A rajongók gyorsan felismerték a vizuális párhuzamot: a jelenet egyértelmű tisztelgés Gisele Bündchen ikonikus fotózása előtt. A korai 2000-es években készült felvételeken Gisele Bündchen hasonló kompozícióban szerepelt, amely azóta a Victoria’s Secret egyik emblematikus pillanatává vált.

A kampány így egyszerre épít a nosztalgiára és a modern megközelítésre, miközben Hailey Bieber modellként saját stílusát is érvényesíti – számol be a Page Six.

Kiújult Hailey Bieber betegsége, aggasztó képet mutatott az állapotáról

Hailey Bieber betegsége ismét kiújult, amiről a közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot.

Bugyi nélkül került címlapra Justin Bieber felesége – fotók

A Vogue készített pár szexi képet Justin Bieber feleségéről, Hailey Bieberről. Nézze meg!