Kiderült, milyen gyakran kell hajat mosni

A hajmosás mindennapi rutinunk része, de vajon tényleg szükséges minden nap a sampon? Ha a hajunk gyorsan zsírosodik, könnyen azon kapjuk magunkat, hogy már másnap a zuhany felé kacsintanánk. Pedig a túl gyakori hajmosás hosszú távon inkább árthat a haj egészségének – írja az usatoday.com.

A túl gyakori hajmosás ártalmas lehet – Fotó: Pexels

Milyen tényezők határozzák meg a hajmosás gyakoriságát hajtípus szerint?

A hajtípus alapvetően meghatározza, milyen gyakran kell mosni a hajat. Dr. Heather W. Goff bőrgyógyász szerint a göndör haj gyorsabban szárad és törékenyebb, ezért elég hetente egyszer vagy kéthetente egyszer hajat mosni. Finom szálú haj esetén a két-három naponta történő mosás ajánlott, mert ennél ritkábban korpa vagy viszketés jelentkezhet. A hajmosás gyakorisága hajtípus szerint tehát kulcsfontosságú a haj egészségének megőrzésében.

Lehet-e naponta hajat mosni?

Bár csábító lehet minden napot frissen mosott hajjal kezdeni, a túl gyakori mosás kárt tehet a hajban. A haj keratinból áll, amely erős, de hajlamos a szárazságra és töredezésre. Ha minden nap mossuk, a természetes olajok eltávolításával a fejbőr kiszáradhat, a hajvégek pedig törékennyé válnak. Egyszerű hasonlat: ha minden nap mosnánk a farmert, idővel kopottá és szálkássá válna.

Hogyan előzhető meg a haj gyors zsírosodása?

A haj gyors zsírosodása gyakran genetikai eredetű, hormonális hatások – főleg androgének – befolyásolják. Ha a haj egy nap után zsírosodik, érdemes kipróbálni a száraz sampont, amely felszívja az olajat és kitolja a következő hajmosás idejét. Ügyelni kell azonban, hogy a sampon használata után alaposan tisztítsuk meg a fejbőrt a termékfelhalmozódás elkerülése érdekében.

Hogyan mossunk hajat helyesen?

A profi hajmosás titkai:

A sampont mindig a tövekre vigyük fel, ne a hajvégekre.

Kondicionálót a haj alsó felére, a végekre alkalmazzunk.

Időnként mélyhidratáló pakolás segíthet a törékeny hajvégeken.

Tartós fejbőrprobléma – viszketés, hámlás, vörösség – esetén forduljunk bőrgyógyászhoz.

Ezek az apró lépések segítenek megőrizni a haj egészségét, és megelőzni a töredezést, miközben a hajmosás nem válik károssá.