Meghalt Sergio J. Ramos

Meghalt egy streamer, miközben egy kokainnal és alkohollal kapcsolatos élő kihívást teljesített egy fizető nézőkből álló zártkörű csoport számára. A 37 éves Sergio Jimenez Ramosra a hálószobájában térdelve talált rá a családja, a halálát már nem tudták megakadályozni.
Teste merev volt, a feje a matracon nyugodott, egyik kezével pedig a telefonját szorította.
Édesanyja és testvére egy szinte teljesen üres whiskys üveget, két doboz energiaitalt és egy halom kokaint találtak egy piros tálcán a szobában. Állítólag hallották, ahogy a webkamerás nézők azt kérdezik:
Összeomlasz már, Sergio? Még mindig nem ittad ki a whiskys üveget?
Azonnal hívták a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni, december 31. hajnali óráiban halottnak nyilvánították – írja a Daily Star.
A nyomozók azt mondták, hogy a férfi élő közvetítés közben halt meg, a nézők pedig fizettek azért, hogy láthassák, amint kevesebb mint három óra alatt elfogyaszt egy üveg whiskyt és hat gramm kokaint.
Sergiót korábban kitiltották a nyilvános streamingplatformokról, többek között a Kickről, a DLive-ról és a Pumpról, mert megsértette a drogfogyasztással kapcsolatos irányelveket.
Októberben elkezdett szerepelni élő közvetítésekben és privát videohívásokban, amelyeket Sim n P rez Golarons streamer vezetett. Sergio halálának éjszakájáról szólva azt mondta: „Azt mondták, hogy hat grammot vett be három óra alatt – és egy kétgrammos csíkot.”
Sim n tagadott minden felelősséget: „Többször is mondtam neki, hogy két gramm túladagolás – ez orvosilag megállapított. Mondtam neki, hogy ne streameljen, hogy ez rosszul fog végződni. Nem én vagyok a hibás.”
Többször is történt már halál élő közvetítés közben
Pár hónappal ezelőtt a népszerű influenszer, Tang Feiji élő közvetítés közben halt meg, amikor repülője irányíthatatlanná vált, majd a földbe csapódott és lángokban tört ki. A tragédia percek alatt játszódott le, több százezer követője nézte végig a borzalmat a képernyőn.