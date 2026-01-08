Meghalt Sergio J. Ramos

Meghalt egy streamer, miközben egy kokainnal és alkohollal kapcsolatos élő kihívást teljesített egy fizető nézőkből álló zártkörű csoport számára. A 37 éves Sergio Jimenez Ramosra a hálószobájában térdelve talált rá a családja, a halálát már nem tudták megakadályozni.

A férfi a halála közben is a telefonját szorította (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Teste merev volt, a feje a matracon nyugodott, egyik kezével pedig a telefonját szorította.

Édesanyja és testvére egy szinte teljesen üres whiskys üveget, két doboz energiaitalt és egy halom kokaint találtak egy piros tálcán a szobában. Állítólag hallották, ahogy a webkamerás nézők azt kérdezik:

Összeomlasz már, Sergio? Még mindig nem ittad ki a whiskys üveget?

Azonnal hívták a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni, december 31. hajnali óráiban halottnak nyilvánították – írja a Daily Star.

A nyomozók azt mondták, hogy a férfi élő közvetítés közben halt meg, a nézők pedig fizettek azért, hogy láthassák, amint kevesebb mint három óra alatt elfogyaszt egy üveg whiskyt és hat gramm kokaint.

La familia de Sergio Jiménez Ramos asegura que el joven estaba realizando un reto que consistía en consumir grandes dosis de cocaína y whisky https://t.co/30rJRnek1b — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) January 7, 2026

Sergiót korábban kitiltották a nyilvános streamingplatformokról, többek között a Kickről, a DLive-ról és a Pumpról, mert megsértette a drogfogyasztással kapcsolatos irányelveket.

Októberben elkezdett szerepelni élő közvetítésekben és privát videohívásokban, amelyeket Sim n P rez Golarons streamer vezetett. Sergio halálának éjszakájáról szólva azt mondta: „Azt mondták, hogy hat grammot vett be három óra alatt – és egy kétgrammos csíkot.”

Sim n tagadott minden felelősséget: „Többször is mondtam neki, hogy két gramm túladagolás – ez orvosilag megállapított. Mondtam neki, hogy ne streameljen, hogy ez rosszul fog végződni. Nem én vagyok a hibás.”

Többször is történt már halál élő közvetítés közben

Pár hónappal ezelőtt a népszerű influenszer, Tang Feiji élő közvetítés közben halt meg, amikor repülője irányíthatatlanná vált, majd a földbe csapódott és lángokban tört ki. A tragédia percek alatt játszódott le, több százezer követője nézte végig a borzalmat a képernyőn.