Meghalt a legendás képregényíró – gyászol a világ 

Hosszú betegség után 68 éves korában meghalt Scott Adams, a legendás Dilbert képregény megalkotója. Halálát volt felesége, Shelly Miles erősítette meg egy kedden közzétett videóban. Adamsnél tavaly diagnosztizáltak előrehaladott prosztatarákot, amely az egész szervezetében szétterjedt, számolt be a rollingstone.com.

Scott Adams amerikai képregényíró halála sok rajongót elszomorít – Fotó: scottadams925/Instagram

Megható búcsú a halála előtt

Adams halála előtt néhány héttel megrendítő üzenetet írt rajongóinak, amelyet exfelesége osztott meg nyilvánosan:

Csodálatos életem volt. Mindent beleadtam. Ha bármi jót kaptam a munkámért, azt kérem, adjátok tovább másoknak. Ez az örökségem: legyetek hasznosak.

Írásában őszintén beszélt arról is, hogy élete első felében a család és a munka adott értelmet számára, később pedig a könyvei, a podcastje és közössége motiválta – különösen azok, akik magányosnak érezték magukat.

A munkájából vette a képregényhősét

Scott Adams közgazdászként végzett, és banki alkalmazottként kezdte pályáját San Franciscóban. Saját bevallása szerint kétszer is fegyverrel rabolták ki munka közben. A vállalati világ abszurditásai ihlették meg azt a figurát, amely később Dilbertként vált világhírűvé. A képregény 1989-ben indult, és néhány éven belül a fehérgalléros dolgozók ikonikus szimbólumává vált. A kilencvenes évek közepére a Dilbert 2000 újságban jelent meg, 57 országban futott és 19 nyelvre fordították le.

Adams üzleti bestsellerévé vált The Dilbert Principle, amelyben kifordította a híres Peter-elvet. Szerinte nem a legalkalmasabbak, hanem a legalkalmatlanabbak kerülnek vezető pozícióba, mert őket nem akarják „valódi munkára” használni. Ez a gondolat egész generációk számára tette kultikus figurává.

Politikai fordulat és botrányok sora

A 2010-es években Adams egyre inkább politikai és társadalmi kommentátorrá vált. 2017-es könyve, a Win Bigly Donald Trump felemelkedését elemezte, és Adams – sokakkal ellentétben – előre megjósolta Trump győzelmét.

Bár korábban „ultraliberálisnak” nevezte magát, idővel a konzervatív médiavilág egyik ikonja lett, rendszeresen szerepelt jobboldali műsorokban és podcastjében, a Real Coffee With Scott Adamsben.