Meghalt a legendás képregényíró – gyászol a világ 

Hosszú betegség után 68 éves korában meghalt Scott Adams, a legendás Dilbert képregény megalkotója. Halálát volt felesége, Shelly Miles erősítette meg egy kedden közzétett videóban. Adamsnél tavaly diagnosztizáltak előrehaladott prosztatarákot, amely az egész szervezetében szétterjedt, számolt be a rollingstone.com.
Megható búcsú a halála előtt
Adams halála előtt néhány héttel megrendítő üzenetet írt rajongóinak, amelyet exfelesége osztott meg nyilvánosan:
Csodálatos életem volt. Mindent beleadtam. Ha bármi jót kaptam a munkámért, azt kérem, adjátok tovább másoknak. Ez az örökségem: legyetek hasznosak.
Írásában őszintén beszélt arról is, hogy élete első felében a család és a munka adott értelmet számára, később pedig a könyvei, a podcastje és közössége motiválta – különösen azok, akik magányosnak érezték magukat.
A munkájából vette a képregényhősét
Scott Adams közgazdászként végzett, és banki alkalmazottként kezdte pályáját San Franciscóban. Saját bevallása szerint kétszer is fegyverrel rabolták ki munka közben. A vállalati világ abszurditásai ihlették meg azt a figurát, amely később Dilbertként vált világhírűvé. A képregény 1989-ben indult, és néhány éven belül a fehérgalléros dolgozók ikonikus szimbólumává vált. A kilencvenes évek közepére a Dilbert 2000 újságban jelent meg, 57 országban futott és 19 nyelvre fordították le.
Adams üzleti bestsellerévé vált The Dilbert Principle, amelyben kifordította a híres Peter-elvet. Szerinte nem a legalkalmasabbak, hanem a legalkalmatlanabbak kerülnek vezető pozícióba, mert őket nem akarják „valódi munkára” használni. Ez a gondolat egész generációk számára tette kultikus figurává.
Politikai fordulat és botrányok sora
A 2010-es években Adams egyre inkább politikai és társadalmi kommentátorrá vált. 2017-es könyve, a Win Bigly Donald Trump felemelkedését elemezte, és Adams – sokakkal ellentétben – előre megjósolta Trump győzelmét.
Bár korábban „ultraliberálisnak” nevezte magát, idővel a konzervatív médiavilág egyik ikonja lett, rendszeresen szerepelt jobboldali műsorokban és podcastjében, a Real Coffee With Scott Adamsben.
2022-2023-ban Adams kultúrharcos kijelentései lavinát indítottak el. Több száz amerikai lap – köztük a Washington Post és a Los Angeles Times – szakított vele, miután súlyosan megosztó, rasszizmussal vádolt kijelentéseket tett. Adams „eltörlésként” értelmezte a történteket, és még inkább a cancel culture (eltörléskultúra) mártírjaként pozicionálta magát.
Betegen is dolgozott az utolsó pillanatig
Bár 2025 végén a betegsége miatt már nem tudott rajzolni, a Dilbert történeteit tovább írta, miközben a grafikát munkatársaira bízta. Állapota azonban rohamosan romlott: lebénultak a lábai, szívelégtelenséggel küzdött, és maga is kijelentette:
Az esélyeim a túlélésre gyakorlatilag nullák.
Scott Adams élete példátlan sikertörténet és példátlan bukás volt egyszerre. Egy alkotó, aki millióknak adott hangot a munkahelyi frusztrációikhoz – majd saját maga vált a közéleti viták egyik legmegosztóbb alakjává. A Dilbert alkotója meghalt – de az általa felvetett kérdések a hatalomról, a munka világáról és a szólásszabadságról még sokáig velünk maradnak.
