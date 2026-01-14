Újabb gyorsétteremlánc hódol be az iszlám étkezési előírásoknak

Néhány hónappal ezelőtt a Five Guys gyorsétterem-hálózat néhány francia éttermét halal étlapra állította át, egy hét múlva pedig egy másik amerikai gyorséttermi óriás is követi a példáját. A KFC France megerősítette a Le Figarónak , hogy franciaországi hálózatának egy részében kizárólag tanúsított halal csirkéből álló étlapot vezet be. Ez a változás a lánc 404 franciaországi étterméből 24-et érint, és január 21-én lép életbe.

A Kentucky Fried Chicken titkos receptje változatlan, az alapanyag lesz halal minősítésű az érintett éttermekben (illusztráció)

Fotó: PaKApU / Shutterstock

Halal csirke

Az amerikai cég francia leányvállalata szerint ez a döntés a vendégkör sokszínűségéhez való alkalmazkodás stratégiájának része. „A KFC France-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megfeleljünk minden vásárlónk sokszínű elvárásainak. Célunk, hogy a lehető legtöbb embert összehozzuk asztalaink körül, miközben tiszteletben tartjuk mindenki választását és sokszínűségét” – áll a társaság közleményében, megjegyezve, hogy a tapasztalatok alapján nyitottak arra, hogy további éttermekre is kiterjesszék a halal étlapot.

Mi az a halal?

A halal az iszlám vallás előírásainak megfelelő étkezési előírás. Tiltja a disznóhús, a ragadozó állatok és az alkohol fogyasztását, a megengedett állatok esetén pedig azok rituális levágását írja elő teljes kivéreztetéssel, hogy az étel tiszta és higiénikus legyen. A halal minősítés a feldolgozástól a fogyasztásig minden fázisra kiterjed, biztosítva, hogy ne érintkezzen tiltott anyagokkal.

A halal KFC csak Európában újdonság, Nagy-Britanniában, valamint a Közel- és Távol-Keleten évek óta a kínálat része.

Egy német iskola kizárólag halal étkezést vezet be, nincs több sertéshús

A németországi Gelsenkirchen városában található Erle Általános Iskola a következő tanévtől teljesen halal étkezésre áll át. Az iskola hivatalos honlapján is megerősített intézkedés szerint minden étel – beleértve a vegetáriánus választékot is – az iszlám étkezési szabályainak megfelelően készül majd.

A rossz szósz miatt szúrt

A gyorsétteremlánc nemrég azzal került a hírekbe, hogy egy Las Vegas-i egységükben egy feldühödött vásáró késsel támadt az egyik alkalmazottra, mert nem tetszett neki a szósz, amit a rendeléséhez kapott.