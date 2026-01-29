Hírlevél
Végre! A kutatók megtalálták a halogatás okát

Sokaknak ismerős lehet, amikor egy egyszerű, de kellemetlen feladatot később végzünk el, vagyis halogatjuk a dolgot. Egy japán kutatócsoport most azonosított egy kapcsolatot az agyban, amely „motivációs fékként” működik, vagyis magyarázatot ad a halogatásra.
A Kiotói Egyetem kutatói a halogatás kapcsán majmokkal kísérleteztek, az eredményt nemrég publikálták. A kísérlet során két makákót képeztek ki egyszerű feladatok elvégzésére. Jutalmul a majmok vizet kaptak. Az egyik változatban csak a jutalmat adták, míg egy másikban az állatok szintén kaptak vizet, de el kellett viselniük egy kellemetlen levegőfújást az arcukba. Minden próba előtt a majmok egy jel alapján eldönthették, hogy elkezdik-e egyáltalán a kísérletet. 

Halogatás = motivációs fék 

Az eredmény egyértelmű volt: ha csak a jutalmat kapták, az állatok szinte mindig azonnal elindultak. Ha azonban a levegőfújás veszélye is fennállt, gyakran haboztak - még akkor is, ha a víz mennyisége nagyobb volt. A kutatók fokozott aktivitást figyeltek meg egy, a motivációért és a jutalmazásért felelős agyterületen, ezzel egyidejűleg az aktivitás csökkent a motivációt szabályozó területen.

Egy célzott kémiai beavatkozással 

a kutatók az agyban átmenetileg gyengítették a két motivációs terület közötti kapcsolatot. 

Ezt követően a majmok viselkedése jelentősen megváltozott. Az állatok most sokkal gyakrabban kezdték a levegőfújás fenyegetésével járó feladatot. A tisztán jutalomalapú feladatban azonban a viselkedésük szinte változatlan maradt. A kutatók szerint ez arra utal, hogy 

ez a kapcsolat szelektíven gátolja a motivációt, amikor egy feladatot stresszesnek vagy fenyegetőnek érzékelnek.

Lehetséges következmények a depresszióra és a Parkinson-kórra nézve

A kutatócsoport ezt a „motivációs féket” potenciális megközelítésnek tekinti azoknak a betegségeknek a jobb megértéséhez, amelyekben az emberek súlyosan csökkent motivációt tapasztalnak. Ilyenek például a depresszió , a skizofrénia és a Parkinson- kór bizonyos formái. Az sem elhanyagolható, hogy 

a motivációs féknek látszólag védő funkciója is van, mivel megakadályozza, hogy az emberek krónikusan túlterheltek legyenek

 - írta a Bild.

 

 

