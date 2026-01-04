Halogatás mögött álló okok – ezért nem tudja elkezdeni a feladatait

Miért halogatunk, ha nem a lustaság miatt? Az Egyesült Királyság egyetemi kutatóintézeteiben publikált tanulmányok szerint a halogatás elsősorban érzelemszabályozási probléma. A vizsgálatok kimutatták, hogy az emberek nem azért tolják el a feladataikat, mert nem tudják megtervezni az idejüket, hanem azért, mert az agyuk el akar menekülni a feladatok által kiváltott szorongás, bizonytalanság és túlterheltség érzése elől – számol be a The Conversation.
A kutatók szerint a legtöbb halogató belső mondatai feltűnően hasonlóak: „Nem tudom, hol kezdjem”, „Félek, hogy elrontom”, „Túl sok ez nekem”.
Halogatás: az agy „menekülő üzemmódja”
A halogatás idegrendszeri szinten egyfajta menekülési reakció. Amikor egy feladat bizonytalannak, bonyolultnak vagy túl nagynak tűnik, az agy veszélyt érzékel, és aktiválja a stresszért felelős rendszert. Ezzel párhuzamosan minden, ami azonnali örömet ad – például a közösségi média vagy a telefonhasználat – sokkal vonzóbbá válik.
A kutatók szerint a halogatás valójában rövid távú hangulatjavító eszköz: az elkerülés pillanatnyi megkönnyebbülést ad, de hosszú távon növeli a stresszt.
Miért nehéz kilépni ebből az állapotból?
Az elkerülés megakadályozza az agyat abban, hogy megtapasztalja: a feladat elkezdése gyakran jutalmazó élmény. Már egy apró lépés is dopamint szabadít fel, amely növeli a motivációt – de csak akkor, ha az ember elindul. Ha ez elmarad, a feladat másnap is ugyanannyira fenyegetőnek tűnik.
Mit tegyünk a halogatás ellen?
A szakértők szerint a megoldás nem a szigorú önfegyelem, hanem az idegrendszer „átnevelése”:
- bontsa kisebb egységekre a feladatokat,
- kezdjen mikro-lépésekkel (például csak nyissa meg a dokumentumot),
- alakítsa át a belső párbeszédét úgy, mintha egy barátjának adna tanácsot,
- emlékeztesse magát arra, hogy a kezdeti kellemetlen érzés gyorsan csökken,
- párosítsa a munkát kellemes élményekkel (zene, meleg ital, társaság).
Jó hír: a halogatás tanulható módon csökkenthető
A kutatók szerint a halogatás nem végleges állapot. A kognitív rugalmasság fejleszthető, és minden egyes apró lépés segít az agynak újratanulni:
a kezdés nem veszélyes, sőt, gyakran kifejezetten jutalmazó élmény.
Ha rendszeresen gyakorolja a fenti technikákat, idővel egy olyan belső működés alakulhat ki, amely már nem a kellemetlenségtől menekül, hanem a céljai felé mozdul el.
