Miért halogatunk, ha nem a lustaság miatt? Az Egyesült Királyság egyetemi kutatóintézeteiben publikált tanulmányok szerint a halogatás elsősorban érzelemszabályozási probléma. A vizsgálatok kimutatták, hogy az emberek nem azért tolják el a feladataikat, mert nem tudják megtervezni az idejüket, hanem azért, mert az agyuk el akar menekülni a feladatok által kiváltott szorongás, bizonytalanság és túlterheltség érzése elől – számol be a The Conversation.

Halogatás mögött álló okok – ezért nem tudja elkezdeni a feladatait

Fotó: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

A kutatók szerint a legtöbb halogató belső mondatai feltűnően hasonlóak: „Nem tudom, hol kezdjem”, „Félek, hogy elrontom”, „Túl sok ez nekem”.

Halogatás: az agy „menekülő üzemmódja”

A halogatás idegrendszeri szinten egyfajta menekülési reakció. Amikor egy feladat bizonytalannak, bonyolultnak vagy túl nagynak tűnik, az agy veszélyt érzékel, és aktiválja a stresszért felelős rendszert. Ezzel párhuzamosan minden, ami azonnali örömet ad – például a közösségi média vagy a telefonhasználat – sokkal vonzóbbá válik.

A kutatók szerint a halogatás valójában rövid távú hangulatjavító eszköz: az elkerülés pillanatnyi megkönnyebbülést ad, de hosszú távon növeli a stresszt.

Miért nehéz kilépni ebből az állapotból?

Az elkerülés megakadályozza az agyat abban, hogy megtapasztalja: a feladat elkezdése gyakran jutalmazó élmény. Már egy apró lépés is dopamint szabadít fel, amely növeli a motivációt – de csak akkor, ha az ember elindul. Ha ez elmarad, a feladat másnap is ugyanannyira fenyegetőnek tűnik.

Mit tegyünk a halogatás ellen?

A szakértők szerint a megoldás nem a szigorú önfegyelem, hanem az idegrendszer „átnevelése”:

bontsa kisebb egységekre a feladatokat,

kezdjen mikro-lépésekkel (például csak nyissa meg a dokumentumot),

alakítsa át a belső párbeszédét úgy, mintha egy barátjának adna tanácsot,

emlékeztesse magát arra, hogy a kezdeti kellemetlen érzés gyorsan csökken,

párosítsa a munkát kellemes élményekkel (zene, meleg ital, társaság).

Jó hír: a halogatás tanulható módon csökkenthető

A kutatók szerint a halogatás nem végleges állapot. A kognitív rugalmasság fejleszthető, és minden egyes apró lépés segít az agynak újratanulni:

a kezdés nem veszélyes, sőt, gyakran kifejezetten jutalmazó élmény.

Ha rendszeresen gyakorolja a fenti technikákat, idővel egy olyan belső működés alakulhat ki, amely már nem a kellemetlenségtől menekül, hanem a céljai felé mozdul el.