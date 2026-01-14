Tolószékben próbálta feltolni halott feleségét a repülőre egy férfi

Hírlevél
54 perce
Az incidens sokakat megrázott Tenerifén. A 80 éves férfi a biztonsági ellenőrzésnél bukott le halott feleségével.
Egy 80 éves férfi Tenerife repülőterén tolószékben próbálta feltolni halott feleségét a repülőre. A biztonsági ellenőrzésnél azonban lebukott, amikor az őr észrevette, hogy a nő már nem él – számol be a Bild.

halott feleség
Tolószékben próbálta feltolni a gépre halott feleségét (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halott feleséggel bukott le a repülőtéren

Az incidens 2025. október 24-én történt a kanári-szigeteki Tenerife déli repülőterén. A férfi tolószékben tolta feleségét a fémkereső kapuhoz, amikor a biztonsági őr gyanakodni kezdett: a 75 éves nő nem mutatott életjeleket. Az őr megérintette a nő kezét, és megállapította, hogy a bőre jéghideg. Azonnal értesítették a rendőrséget és a helyszíni szakértőket. 

A férfi elmondta, hogy felesége csak néhány órával korábban hunyt el a repülőtér épületében.

A spanyol Guardia Civil vizsgálata szerint nem történt bűncselekmény, a boncolás is megerősítette: a nő halála természetes okokra vezethető vissza.

Bár a férfit a helyszínen őrizetbe vették, röviddel később szabadon engedték. Az eset hasonlít egy tavalyi malagai incidensre, amikor egy család tolószékben próbálta átvinni halott családtagjukat a biztonsági kapukon, azt állítva, hogy alszik.

