Hamarosan megnyílik az első szálloda a Holdon

A holdszálloda minden bizonnyal nagyon népszerű lesz, a Galactic Resource Utilization (GRU) Space nevű amerikai cég már most foglalásokat gyűjt. Az űrturizmusra vágyóknak 750 ezer fontos előleget kell letenniük ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az exkluzív holdbéli üdülésre. A végösszeg azonban a jelenlegi tervek szerint átlépi a 10 millió dollárt is.

A tervek szerint így néz ki majd a holdszálloda

A holdszálloda lehet az emberiség jövőjének a kulcsa

A projekt mögött a mindössze 22 éves Skyler Chan, frissen végzett kaliforniai egyetemista áll, aki szerint a holdszálloda nem csupán luxusbefektetés, hanem az emberiség jövőjének kulcsa. Állítása szerint a cél nem kevesebb, mint az, hogy az emberiség valódi űrutazó fajjá váljon, és idővel a Holdon, majd a Marson is állandó települések jöjjenek létre.

A tervek szerint az első holdhotel egy felfújható szerkezet lesz, amelyet a Földön építenek meg, majd juttatnak el a Hold felszínére. A különleges szálláshely négy vendéget tud majd fogadni egyszerre, akik öt éjszakát tölthetnek el extrém körülmények között, teljes kényelemben.

A hotel levegő- és vízújrahasznosító rendszerrel, hőszabályozással, sugárzás elleni védelemmel és vészhelyzeti menekülőrendszerrel is fel lesz szerelve.

Programokból sem lesz hiány: a milliomos vendégek holdjáráson vehetnek részt, roverrel száguldozhatnak a felszínen, sőt, akár alacsony gravitációjú golfozásra is benevezhetnek, ami eddig legfeljebb sci-fi filmekben volt elképzelhető.

Egy X-en látható videón a holdszálló külsejét és belsejét is megmutatják.

A cég mögött olyan befektetők állnak, akik Elon Musk SpaceX-ébe is pénzt tettek, és a projekt az Nvidia Inception Program támogatását is élvezi. Chan már a folytatásról is beszél: a második holdhotel jóval nagyobb lenne, akár tíz vendéget is elszállásolna, és már a Hold felszínén található anyagokból – „holdbetonból” – épülne.

Mindez ráadásul nem is áll olyan messze a valóságtól, hiszen a NASA hamarosan több mint 50 év után ismét embert küld a Holdra, hosszú távon pedig egy állandó holdbázis létrehozását tervezi. Ha a GRU Space elképzelései megvalósulnak, pár év múlva már nemcsak űrhajósok, hanem fizető vendégek is élvezhetik a földöntúli panorámát.