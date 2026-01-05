Megvan Trump következő célpontja? Ez az egész világot sokkolni fogja

Egy brit sajtóértesülés szerint Hamenei Moszkva felé menekülne, ha Iránban olyan méreteket öltenének a tiltakozások, amelyek már a rezsim fennmaradását veszélyeztetik. A The Times arról írt, hogy Ali Hamenei ajatollahnak kész menekülési terv áll rendelkezésére arra az esetre, ha az ország biztonsági apparátusa nem lenne képes megfékezni az utcai megmozdulásokat.
A lap egy megszerzett hírszerzési jelentésre hivatkozva azt állítja, hogy a 86 éves iráni legfelsőbb vezető akkor hagyná el Teheránt, ha a hadsereg és a biztonsági erők nemcsak kudarcot vallanának a rend helyreállításában, hanem akár dezertálnának is, vagy a tiltakozás oldalára állnának.
Moszkva maradt az egyetlen opció
Egy izraeli hírszerzési forrás a The Timesnak azt mondta, Hamenei azért választaná Moszkvát, mert „nincs más hely számára”. A jelentés szerint a menekülési terv része az is, hogy az iráni vezető szűk körével – mintegy húsz legközelebbi tanácsadóval és családtagjaival – együtt hagyná el az országot, amint világossá válik számára, hogy a hatalom már nem tartható fenn.
A dokumentum szerint a forgatókönyv nem csupán a fizikai menekülést írja le: a háttérben már zajlik a külföldi vagyon, ingatlanok és készpénz összegyűjtése is, amely egy gyors és biztonságos távozást tenne lehetővé. Mindez jól mutatja, milyen súlyos belső feszültségek terhelik jelenleg Iránt, ahol a tiltakozás hullámai időről időre újra felszínre törnek, és egyre komolyabb kihívást jelentenek a hatalom számára.