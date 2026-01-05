Megvan Trump következő célpontja? Ez az egész világot sokkolni fogja

Egy brit sajtóértesülés szerint Hamenei Moszkva felé menekülne, ha Iránban olyan méreteket öltenének a tiltakozások, amelyek már a rezsim fennmaradását veszélyeztetik. A The Times arról írt, hogy Ali Hamenei ajatollahnak kész menekülési terv áll rendelkezésére arra az esetre, ha az ország biztonsági apparátusa nem lenne képes megfékezni az utcai megmozdulásokat.

Hamenei Moszkva felé menekülne, ha összeomlik az iráni rendszer

Fotó: AFP

A lap egy megszerzett hírszerzési jelentésre hivatkozva azt állítja, hogy a 86 éves iráni legfelsőbb vezető akkor hagyná el Teheránt, ha a hadsereg és a biztonsági erők nemcsak kudarcot vallanának a rend helyreállításában, hanem akár dezertálnának is, vagy a tiltakozás oldalára állnának.

Itt kép következik Ali Hameneiről – a kiemelt kép alt szövege és képaláírása tartalmazza a „Hamenei Moszkva” kifejezést.

Moszkva maradt az egyetlen opció

Egy izraeli hírszerzési forrás a The Timesnak azt mondta, Hamenei azért választaná Moszkvát, mert „nincs más hely számára”. A jelentés szerint a menekülési terv része az is, hogy az iráni vezető szűk körével – mintegy húsz legközelebbi tanácsadóval és családtagjaival – együtt hagyná el az országot, amint világossá válik számára, hogy a hatalom már nem tartható fenn.

A dokumentum szerint a forgatókönyv nem csupán a fizikai menekülést írja le: a háttérben már zajlik a külföldi vagyon, ingatlanok és készpénz összegyűjtése is, amely egy gyors és biztonságos távozást tenne lehetővé. Mindez jól mutatja, milyen súlyos belső feszültségek terhelik jelenleg Iránt, ahol a tiltakozás hullámai időről időre újra felszínre törnek, és egyre komolyabb kihívást jelentenek a hatalom számára.