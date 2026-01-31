Harmadik melle nőtt egy nőnek szülés után – videón mutatta meg

A szülés utáni időszak sok testi és lelki változást hozhat magával, amelyekről ritkán esik szó a nyilvánosságban. A harmadik mell megjelenése pontosan ilyen jelenség: ritka, meglepő, mégis orvosilag ismert állapot, amely egy frissen szült édesanya történetén keresztül került a figyelem középpontjába - írja a New Yorks Post.
Harmadik melle alakult ki egy anyának
A kétgyermekes amerikai anya, Jasmine Mamiya még a kórházban lábadozott a szülés után, amikor egy szoptatási tanácsadó jelezte neki, hogy a hónaljában extra emlőszövet alakult ki, ráadásul egy különálló mellbimbóval együtt.
A hormonok szülés körüli megemelkedése az emlőszövetet készíti fel a szoptatásra, és mivel az extra szövet biológiailag megegyezik a mellekben találhatóval, ugyanúgy megduzzadhat, érzékennyé válhat, sőt akár tejet is termelhet.
Bár az extra emlőszövet egyes esetekben a hormonok csökkenésével visszahúzódhat, előfordulhat, hogy tartósan megmarad. Ilyenkor – amennyiben panaszt okoz – sebészeti eltávolítás jöhet szóba, általában a gyermekvállalási időszak lezárása után.
Óriási segítség a kismamák számára a szoptatásfigyelő
A babák szoptatása önmagában is tanulandó tudomány, de a koraszülött vagy alacsony súlyú csecsemők esetében kiemelten fontos és megfelelő tápanyagbevitel ellenőrzése, hogy minél nagyobb eséllyel fejlődjenek megfelelően ebben a kritikus időszakban.
Váratlan felfedezés: halálos betegségtől védheti az anyákat a szoptatás
Rájöttek, miért védhet a szoptatás a mellrák ellen. Ausztrál tudósok szerint azoknak a nőknek, akik életük során már legalább egyszer szoptattak, különleges immunsejtjei vannak. Ezek az immunsejtek akár ötven éven át is megmaradhatnak az emlőszövetben, és segíthetnek megelőzni a daganatos elváltozásokat. A szoptatás tehát életmentő lehet.
A szakember elmagyarázta: az úgynevezett „tejvonal” mentén – amely a hónaljtól egészen az ágyékig húzódik – a magzati fejlődés során mindenkiben jelen van emlőszövet. Egyes esetekben ebből maradványok maradhatnak vissza, amelyek a terhesség során, a hormonális változások hatására aktiválódhatnak.