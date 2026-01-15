Riasztó jóslat érkezett: hamarosan kitörhet a harmadik világháború?

A harmadik világháború kockázatát erősödő geopolitikai feszültségek és nukleáris bizonytalanságok növelik. Mindez hetekkel előzi meg a Bulletin of the Atomic Scientists által működtetett Végítélet Órájának közelgő frissítését.

Egyre nő a harmadik világháború kockázata Fotó: Chat-GPT

Harmadik világháború: Egyre nőnek a geopolitikai konfliktusok

A Daily Star egy mesterséges intelligencia rendszer segítségével mérte fel, mennyire fenyeget a harmadik világháború kitörése. Az MI szerint a jelenlegi kockázat történelmi csúcson van, részben azért, mert több nukleáris fegyverzetkorlátozó egyezmény – például a New START – lejáróban van.

Nagyhatalmak és globális feszültségek

A szakértők szerint a világ belépett a „Nagyhatalmi Politika” korszakába. Vlagyimir Putyin, Donald Trump, Kim Dzsongun és Hszi Csin-ping politikája egyaránt hozzájárul a fokozódó geopolitikai feszültséghez.

A nagyhatalmak közötti rivalizálás sokak szerint már egy „Új Hidegháború” jeleit mutatja.

Kritikus térségek: hol a legnagyobb a veszély?

Az MI elemzése több kiemelt konfliktust nevez meg. Az ukrajnai háború kapcsán fennáll a NATO és Oroszország közötti félreértések veszélye. A Közel-Kelet térségében Izrael és Irán szembenállása számít súlyos kockázati tényezőnek, miközben az USA és Kína közötti rivalizálás globális szinten is destabilizáló hatású. Egyes elemzések még Venezuela helyzetét is potenciális gyújtópontként említik.

A Doomsday Radio megszólalása újra felerősítette a harmadik világháborúval kapcsolatos félelmeket (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nukleáris fegyverek és katonai MI-rendszerek

A nukleáris fegyverek továbbra is a legnagyobb elrettentő, ugyanakkor legveszélyesebb tényezők.

A szakértők szerint a katonai mesterséges intelligencia rendszerek terjedése új bizonytalanságot hoz a hadviselésbe, ami tovább növeli a harmadik világháború kockázatát.

Mit mutat majd a Végítélet Órája?

A Végítélet Óráját 2026. január 27-én frissítik. Bár a mutató jelenleg is történelmi közelségben van az éjfélhez. A szakértők hangsúlyozzák:

a teljes háború továbbra sem valószínű, mivel a nukleáris összecsapás költségei minden fél számára elfogadhatatlanul magasak lennének.

A kérdés, mikor törhet ki a harmadik világháború, továbbra is nyitott. A tudósok szerint a veszély valós, de nem elkerülhetetlen: a diplomácia és a visszatartó erő egyelőre fékezi a legrosszabb forgatókönyvet, még akkor is, ha a harmadik világháború kockázata soha nem volt ilyen hangsúlyosan jelen a globális gondolkodásban.