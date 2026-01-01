Hírlevél
Hármas emberölést és öngyilkosságot követhetett el a vizuális művész

Megrázó családi tragédia történt Seattle egyik előkelő külvárosában: egy 80 éves művész, két fia és menye holttestét találták meg két külön házban. A hatóságok szerint az eset hármas emberölés és öngyilkosság lehet.
A rendőrség kedden reggel talált rá Danielle Cuvillierre és egyik fiára, a 45 éves Mackenzie Williamsre a Mercer Island-i otthonban. Néhány órával később, egy jóléti ellenőrzés során Issaquah városában, egy másik házban további két holttestet fedeztek fel, a 34 éves Dominick Cuvilliert és Williams feleségét. Valószínű, hogy a vizuális művészként ismert nő hármas emberölést követett el, majd magával is végzett – számolt be a New York Post

A hármas emberöléssel gyanúsított művész, Danielle Cuvillierre – Fotó: X
A hármas emberöléssel gyanúsított művész, Danielle Cuvillierre
Fotó: X

Hármas emberölésről lehet szó

A nyomozás szerint a tragédia hátterében hosszan elhúzódó családi konfliktus állhatott, amely a súlyosan fogyatékkal élő Dominick gondozása körül alakult ki. A testvérek és az anya között évek óta jogi és személyes viták zajlottak, védelmi határozatok és rendőrségi bejelentések is voltak az ügyben.

A hatóságok több lőfegyvert találtak a helyszíneken. A rendőrség továbbra is vizsgálja a halálesetek pontos körülményeit, az áldozatok halálának okát az igazságügyi orvosszakértő állapítja meg.

