Hármas emberölést és öngyilkosságot követhetett el a vizuális művész

A rendőrség kedden reggel talált rá Danielle Cuvillierre és egyik fiára, a 45 éves Mackenzie Williamsre a Mercer Island-i otthonban. Néhány órával később, egy jóléti ellenőrzés során Issaquah városában, egy másik házban további két holttestet fedeztek fel, a 34 éves Dominick Cuvilliert és Williams feleségét. Valószínű, hogy a vizuális művészként ismert nő hármas emberölést követett el, majd magával is végzett – számolt be a New York Post.

A hármas emberöléssel gyanúsított művész, Danielle Cuvillierre

Fotó: X

Hármas emberölésről lehet szó

A nyomozás szerint a tragédia hátterében hosszan elhúzódó családi konfliktus állhatott, amely a súlyosan fogyatékkal élő Dominick gondozása körül alakult ki. A testvérek és az anya között évek óta jogi és személyes viták zajlottak, védelmi határozatok és rendőrségi bejelentések is voltak az ügyben.

There are new details in a murder-suicide in Washington that spanned two locations. Around 10:45 a.m. on Tuesday, artist 80-year-old Danielle Cuvillier and her son, 45-year-old Mackenzie P. Williams, were found suffering from gunshot wounds in a Mercer Island home.



Detectives pic.twitter.com/1RuQ5HKWbA — N' Cuffs (@NCuffs1) December 31, 2025

A hatóságok több lőfegyvert találtak a helyszíneken. A rendőrség továbbra is vizsgálja a halálesetek pontos körülményeit, az áldozatok halálának okát az igazságügyi orvosszakértő állapítja meg.

Karácsonyi vacsora közben késelte meg férjét egy szombathelyi nő

A késelés során egy nő többször hátba szúrta a férjét, akivel mindössze három hónapja házasodtak össze.

Családirtás Dunakeszin

A dunakeszi férfi volt párját, Melindát, majd volt anyósát, Évikét, végül a durrogásra kirohanó kisfiát, Maxit is megölte.