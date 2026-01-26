Halálos betegség rejtőzött a hátfájás mögött – figyelni kell a jelekre!

A 46 éves vakoló, Kris Cooke hosszú, kimerítő munkanapokhoz volt szokva. Az izomfájdalom számára a mindennapok része volt, ezért amikor enyhe, de tartós hátfájás jelentkezett nála, nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Azt gondolta, a munkától húzódott meg, vagy talán rosszul aludt az új matracon. Néhány héttel később azonban hirtelen légszomj és erős hátfájdalom miatt kórházba került. Az orvosok röntgenvizsgálata után sokkoló eredmény született: a bal tüdeje összeomlott, vérrögök voltak a szíve körül, és egy daganatot találtak a hasnyálmirigyén. Pár nappal később megkapta a pontos diagnózist: előrehaladott hasnyálmirigyrákja van, ami gyógyíthatatlan, számolt be a sajnálatos esetről a Daily Mail.

A hasnyálmirigyrák a leghalálosabb daganattípusok közé tartozik: az ötéves túlélés kevesebb mint 10 százalék

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Kórházi esküvő, mert nem tudták, mennyi idő maradt

Kris közeli barátja, Louise Comiskey elmondta, hogy a hír mindenkit sokkolt:

Vegán volt, jógázott, soha nem volt beteg. Egy kicsi hátfájás volt csak, amiről azt hitte, izomhúzódás. Senki nem gondolta volna, hogy rák.

Kris és élettársa, Maria már régóta tervezték az esküvőt. A diagnózis után azonban úgy döntöttek, nem várnak tovább: a férfi kórházi ágyánál mondták ki a boldogító igent.

Nem ilyen esküvőt képzeltünk, de boldogok vagyunk, hogy megtörtént

– mondta az újdonsült feleség.

Csakhogy másnap jött a lesújtó hír: csak 6-12 hónapja maradt a férjének, mert a betegség agresszív és gyors lefolyású. Egy nappal azután, hogy összeházasodtak, az orvosok közölték, hogy a rák már átterjedt Kris májára is.

Man, 46, thought back pain was a pulled muscle but it was symptom of deadly pancreatic cancer - https://t.co/kKz0W4fgFv #GoogleAlerts — Lesley Goodburn (@lgoodbu) January 24, 2026

Néma gyilkos a hasnyálmirigyrák

A férfi jelenleg kemoterápiás kezelést kap, azonban rendkívül gyenge, és erős fájdalomcsillapítókat szed. Barátai GoFundMe-oldalt indítottak, hogy segítsenek fedezni a kezelések és a temetés költségeit. Három nap alatt több mint 5 500 font (közel 2,5 millió forint) gyűlt össze.

A hasnyálmirigyrákot egyébként gyakran nevezik néma gyilkosnak, mert sokáig alig okoz tüneteket. Az Egyesült Királyságban évente több mint 10 500 embert diagnosztizálnak, és a betegek több mint fele három hónapon belül meghal. Nincs olyan szűrővizsgálat, ami kimutatná, és az esetek 80 százalékában már csak akkor fedezik fel, amikor a rák szétterjedt.