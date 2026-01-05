Káosz a hó miatt, több száz járatot törölt az amszterdami repülőtér

Hírlevél
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot törölt hétfőn az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér. A havazás miatti intézkedés budapesti járatot is érint.
havazásklmschiphol repülőtérrepülőtérAmszterdam

A beszámoló szerint a holland légikikötő a péntek óta tartó havazás miatt késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett. A téli időjárás jelentősen zavarja a légiforgalmat.

SCHIPHOL - Travelers at Schiphol Airport. Hundreds of flights have been canceled again due to the winter weather. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP), havazás
A havazás miatt sokan nem tudtak gépre szállni az amszterdami Schiphol repülőtéren
Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG

Az amszterdami Schiphol repülőtér szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy már a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációkat. Szavai szerint még túl korai megmondani, hogy a fennakadások meddig állnak fenn, a repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet.

A havazás mellett erős szél is várható

A KLM holland légitársaság legkevesebb 295 járatot törölt. A még induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt – hívták fel a figyelmet. 

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közölte, hogy a csúszós utak miatt úgy nevezett sárga riasztás marad érvényben az egész országra vonatkozóan legalább kedd reggelig. 

A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát. A holland közlekedési vállalat közel hatmillió kilogramm sót szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.

Sajnos itthon is hókáosz fenyeget, de ahogy az Origo is megírta, az állam teljes készültségben.

 

