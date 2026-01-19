Sorra dőlnek a hidegrekordok: a hétvégén még Floridában is havazott

Florida lakói nem mindennapi látványra ébredtek vasárnap: az állam bizonyos részein ugyanis havazást figyelhettek meg, ami rendkívül ritka eseménynek számít – írja a People.
Hétvégi havazás: ritka pillanatok Floridában
A félsziget északnyugati részén vasárnap reggel hópelyhek szállingóztak, miközben a szomszédos Alabama és Georgia egyes részein is téli időjárási körülmények alakultak ki. Szombaton a Weather Channel már téli viharriasztást adott ki Floridára. A Nemzeti Időjárási Szolgálat szerint egyes területeken fagyriadó is érvényben van hétfő reggel 9 óráig.
A történelmi visszatekintés szerint ugyan ritkán, de előfordul havazás Floridában: az első dokumentált esemény 1774-ben történt, és az 1886 óta eltelt időszakban körülbelül 80 hónapban számoltak be hóesésről az állam egyes részein.