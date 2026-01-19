Sorra dőlnek a hidegrekordok: a hétvégén még Floridában is havazott

Florida lakói nem mindennapi látványra ébredtek vasárnap: az állam bizonyos részein ugyanis havazást figyelhettek meg, ami rendkívül ritka eseménynek számít – írja a People.

Ritka havazás volt a hétvégén Floridában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hétvégi havazás: ritka pillanatok Floridában

A félsziget északnyugati részén vasárnap reggel hópelyhek szállingóztak, miközben a szomszédos Alabama és Georgia egyes részein is téli időjárási körülmények alakultak ki. Szombaton a Weather Channel már téli viharriasztást adott ki Floridára. A Nemzeti Időjárási Szolgálat szerint egyes területeken fagyriadó is érvényben van hétfő reggel 9 óráig.

