Rekordhavazás és extrém fagy bénítja meg Moszkvát – galéria

A városvezetés és a közlekedési hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint a metrót használják, mert az utak járhatatlanok és csúszósak. A havazás után rendkívüli lehűlés érkezik, amely tovább nehezíti a helyzetet.
Moszkva a hó fogságában
A meteorológusok szerint ez a január lett a legcsapadékosabb több mint kétszáz év alatt. A rendkívüli időjárást mély és kiterjedt ciklonok, valamint erős légköri frontok okozták.
Egyes városrészekben a hótakaró vastagsága elérte a 60–65 centimétert, ami mintegy 70 éves rekordnak számít.
A városi szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak az utak, járdák és közlekedési csomópontok tisztításán. Több ezer munkást és több száz hókotró gépet vezényeltek ki a forgalom fenntartására.
A csúszós utak miatt megnőtt a kisebb balesetek száma, és egyes mellékutcákban fennakadások alakultak ki. A repülőterek alapvetően működnek, de több érkező járat késik.
A hétvégétől komoly hidegbetörés várható, éjszakánként mínusz 20 Celsius-fok körüli hőmérséklettel.
– számolt be róla a Moscow Times.
A szakértők szerint a hideg miatt a vastag hóréteg a következő napokban is megmarad.
