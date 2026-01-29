Rekordhavazás és extrém fagy bénítja meg Moszkvát – galéria

Hírlevél
33 perce
Rekordmennyiségű hó és rendkívüli hideg időjárás sújtja Moszkvát, ami komoly kihívásokat okoz a közlekedésben és a mindennapokban. A havazás napokon át tartott, és egymást követő napokon döntötte meg a napi csapadékrekordokat.
havazásMoszkvafagyhidegrekord

A városvezetés és a közlekedési hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint a metrót használják, mert az utak járhatatlanok és csúszósak. A havazás után rendkívüli lehűlés érkezik, amely tovább nehezíti a helyzetet.

Moszkava egyik havazás által járhatalanná vált központi utcája 2026. január 29-én
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Moszkva a hó fogságában

A meteorológusok szerint ez a január lett a legcsapadékosabb több mint kétszáz év alatt. A rendkívüli időjárást mély és kiterjedt ciklonok, valamint erős légköri frontok okozták. 

Egyes városrészekben a hótakaró vastagsága elérte a 60–65 centimétert, ami mintegy 70 éves rekordnak számít. 

A városi szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak az utak, járdák és közlekedési csomópontok tisztításán. Több ezer munkást és több száz hókotró gépet vezényeltek ki a forgalom fenntartására. 

A csúszós utak miatt megnőtt a kisebb balesetek száma, és egyes mellékutcákban fennakadások alakultak ki. A repülőterek alapvetően működnek, de több érkező járat késik.

A hétvégétől komoly hidegbetörés várható, éjszakánként mínusz 20 Celsius-fok körüli hőmérséklettel.

– számolt be róla a Moscow Times. 

A szakértők szerint a hideg miatt a vastag hóréteg a következő napokban is megmarad.

 

Így írták át a természet rekordlistáit a legnagyobb havazások

Korábbi cikkünk áttekintést ad arról, hogy szerte a világon milyen szélsőséges havazási rekordok születtek, bemutatva például több száz centiméter hóesést rövid idő alatt vagy hatalmas összefüggő hótakarókat.

 

 

