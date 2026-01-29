Rekordhavazás és extrém fagy bénítja meg Moszkvát – galéria

A városvezetés és a közlekedési hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint a metrót használják, mert az utak járhatatlanok és csúszósak. A havazás után rendkívüli lehűlés érkezik, amely tovább nehezíti a helyzetet.

Moszkava egyik havazás által járhatalanná vált központi utcája 2026. január 29-én

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Moszkva a hó fogságában

A meteorológusok szerint ez a január lett a legcsapadékosabb több mint kétszáz év alatt. A rendkívüli időjárást mély és kiterjedt ciklonok, valamint erős légköri frontok okozták.

Egyes városrészekben a hótakaró vastagsága elérte a 60–65 centimétert, ami mintegy 70 éves rekordnak számít.

A városi szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak az utak, járdák és közlekedési csomópontok tisztításán. Több ezer munkást és több száz hókotró gépet vezényeltek ki a forgalom fenntartására.

