Havazás miatt leállt a légi közlekedés – több száz európai járatot töröltek

Havazás okoz fennakadást a belga és a holland légiközlekedésben, a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér ez idáig negyven, az amszterdami Schiphol nemzetközi légikikötő 718 szerdai járatot törölt.
A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap szerdán közölte: az erős havazás miatt a belga királyi meteorológiai intézet (RMI) narancssárga riasztást adott ki az egész országra vonatkozóan, a tömegközlekedés akadozik.
A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér járattörlései 20 induló és 20 érkező repülőgépet érintenek - erősítette meg a légikikötő szóvivője, Jeffrey Franssens.
A hóhelyzet miatt egyes járatokat töröltek, más járatok esetében késések várhatók. Munkatársaink a repülőgépek és a futópályák jégtelenítésén dolgoznak
- fogalmazott.
Az utasoknak ajánlott, hogy online kövessék a járatinformációkat, és vegyék figyelembe, hogy a repülőtér felé vezető utak síkossága miatt a tömegközlekedés is akadozhat - tette hozzá a légikikötő szóvivője.
A hóhelyzet miatt Belgium csütörtök hajnalig korlátozza minden 3,5 tonna feletti teherautó közlekedését, különösen a Franciaországgal határos régiókban. A távolsági buszok menetrendje változik a havas időjárás miatt. Az ország keleti felében, különösen a Liege-i régióban több vonatot töröltek. A Hollandiába tartó vasúti forgalom leállt - jelentette szerdán az Infrabel belga vasúti hálózat-üzemeltető. Az EuroCity vonatok közlekedését Brüsszel és Rotterdam között, valamint Brüsszel és Amszterdam között ideiglenesen felfüggesztettek. Belgium és Hollandia közötti Eurostar vonatok közlekednek, de késések várhatók - tájékoztattak.
Havazás okoz fennakadást a belgiumi és a holland légiközlekedésben
Az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér a szerdára tervezett mintegy 1100 járat közül ez idáig 718 repülő indulását, illetve érkezését törölte. A nap folyamán további járattörlésekre lehet számítani.
A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) szerint az ország egyes részein akár 10 centiméter hó is hullhat, ezért narancssárga kódjelzésű időjárási figyelmeztetést adott ki szinte egész Hollandiára vonatkozóan. A vasúti forgalom Hollandiában is akadozik. Az NS holland vasúttársaság azt tanácsolja, hogy akiknek nem feltétlenül szükséges, halasszák el az utazásukat.
Brutális havazás: 12 órára megbénult a vasút Horvátországban
A rendkívüli téli időjárás komoly fennakadásokat okozott Horvátország több térségében, különösen a közlekedésben. A havazás miatt vonatok akadtak el, járatokat töröltek, az utasok pedig hosszú órákra kényszerültek várakozásra.
Hideghullám tarolja le Európát – mínusz 40 fok és teljes káosz várható
Európa jelentős részén rendkívüli téli időjárás alakítja át a mindennapokat, több országban leállt a közlekedés és a közélet. Az európai hideghullám Skandináviában mínusz 40 fok közeli hideget hozott, miközben Magyarországon is havazás, fagy és közlekedési nehézségek várhatók.
Több mint ezer ember töltötte az éjszakát a Schiphol repülőtéren, közölte a repülőtér, hozzátéve, hogy fekvőhelyeket helyeztek ki és reggelit biztosítottak a repülőtéren aludni kényszerülő utasoknak.