Ilyet ritkán látnak Montenegróban, riadót fújt a rendőrség

A montenegrói meteorológiai szolgálat közlése szerint a havazás Podgoricában a nap folyamán fokozatosan gyengül, estére pedig várhatóan megszűnik. Ugyanakkor az ország több pontján havas eső és havazás is kialakulhat, míg Montenegró északi régióiban elsősorban esőre számítanak.

Havazás Podgoricában — szinte példátlan látvány a mediterrán fekvésű montenegrói fővárosban. Fotó:Screenshot/@AgencijaMina

Havazás Podgoricában — rendkívüli időjárás és történelmi előzmények

A rendőrség hivatalos figyelmeztetést adott ki a csökkent látási viszonyok, a köd és a csúszós utak miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a közlekedést torlódások, rendkívüli fennakadások és akár földcsuszamlások is nehezíthetik, valamint a balesetek számának növekedésére is számítanak.

Bár ritka, a havazás Podgoricában nem teljesen példa nélküli. A város időjárástörténetének legemlékezetesebb esete 2012 januárjának végén és február elején történt, amikor a hótakaró vastagsága meghaladta a 60 centimétert.

Ez a mennyiség példátlan volt a mediterrán fekvésű Podgorica életében, és súlyos következményekkel járt: áramkimaradások, közlekedési káosz és ellátási problémák nehezítették a mindennapokat.

Több települést is elért a havazás

A helyi beszámolók szerint nemcsak Podgoricában hullott hó. Havazást jelentettek Zeta, Danilovgrad és Cetinje térségéből is, ami tovább növeli a közlekedési kockázatokat az ország középső részén.

Így esett a hó Budapesten az év utolsó előtti napján

Kedd estére több térségben is látványos időjárási fordulat következett be. Az ország számos pontján megjelent a hó. A havazás nemcsak vidéken, hanem a főváros több kerületében is meglepetést okozott.

Budapest is kifehéredett - havazás lepte meg az országot

Kedd estére több térségben is látványos időjárási fordulat következett be, az ország számos pontján megjelent a hó. A havazás nemcsak vidéken, hanem a főváros több kerületében is meglepetést okozott, és az előrejelzések szerint éjszaka sem ér véget a téli csapadék.