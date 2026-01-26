Járatokat töröltek a durva havazás miatt, tehetetlenek az utasok

Hírlevél
Több ezer ember volt kénytelen a repülőtéren vagy közeli átjárókban tölteni az éjszakát az extrém időjárás miatt Japánban. A havazás olyan mértékű volt Japán északi részén, hogy egyszerre állt le a légi és vasúti közlekedés.
A havazás hétfőre virradó éjszaka teljesen megbénította Hokkaido közlekedését. Több mint hétezer utas rekedt a Szapporo közelében található New Chitose Airport területén, miután sorra törölték a járatokat, a vonatközlekedés pedig leállt.

Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri

Szapporo térségében vasárnap estig több mint fél méter friss hó hullott — ez januári rekordnak számít. A repülőtér üzemeltetője szerint 56, az északi szigetet Japán más nagyvárosaival összekötő járatot kellett törölni a folyamatos hóesés miatt.

Havazás miatt leállt a vasúti közlekedés

A havazás a vasutat sem kímélte. A Hokkaido Railway közlése szerint vasárnap több mint ötszáz vonatjárat maradt el, köztük a Sapporo és a repülőtér közötti összeköttetések is. A kimaradások mintegy 130 ezer utast érintettek, és több járat hétfőn sem indult újra.

A szapporói vasútállomás közelében található föld alatti átjáróban több mint háromszáz ember kényszerült éjszakázni, miután sem vonattal, sem repülővel nem tudtak továbbutazni.

Miért volt rendkívüli ez a havazás?

Bár Hokkaido híres a kemény teleiről, a mostani havazás intenzitása még a helyieket is meglepte. Ilyen mennyiségű hó rövid idő alatt ritkán hullik le januárban, ezért a közlekedési infrastruktúra sem tudott lépést tartani a helyzettel.

