Brutális havazás: 12 órára megbénult a vasút Horvátországban

Súlyos fennakadásokat okozott kedden késő este a Dalmácia hátországát elérő rendkívüli időjárás a horvát vasúti közlekedésben. A Zágrábból Splitbe tartó, 523-as számú vonat mintegy 12 órán át vesztegelt Kninben. A forgalmat azért kellett leállítani, mert a Kosovo és Knin közötti pályaszakaszon fák dőltek a sínekre, így a vasútvonalat ideiglenesen lezárták - tájékoztat a Slobodna Dalmacija.

A havazás jelentős fennakadásokat okozott a horvát vasúti közlekedésben - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Havazás miatt órákra Kninben rekedtek az utasok

A vonaton több tucat utas tartózkodott, köztük idősek és gyermekek is. A rossz időjárási körülmények miatt a közúti megközelítés sem volt biztonságos, ezért az utasok az állomáson várakoztak. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a mozdonyt vastag jégréteg borította - írja a Jutarnji.

A vihar egy másik járatot is érintett. A Splitből 21:03-kor indult, 1820-as számú vonat Perković állomáson megállni kényszerült. A továbbutazás ellehetetlenülése miatt a járatot törölték, a szerelvényt pedig visszairányították Splitbe.

A horvát vasúti infrastruktúra-kezelő közlése szerint szerdán reggel 8 óra 21 perckor sikerült felszabadítani a Kosovo és Knin közötti pályaszakaszt, így az 523-as vonat folytathatta útját Split felé.

