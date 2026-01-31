Nem az esküvő a csúcs? Meglepő igazság a házasságról

Egy hosszú távú nemzetközi kutatás arra világított rá, hogy míg a férfiak általában akkor a legelégedettebbek az életükkel, amikor házasok vagy párkapcsolatban élnek, addig a nők esetében más a helyzet. Az eredmények szerint sok nő nem magában a házasságban, hanem annak előszobájában – az együttélés és az esküvő tervezésének időszakában – éli meg a legnagyobb boldogságot.

A házasság valóban boldogabbá tesz?

Fotó: Eugenia Pan'kiv / Unsplash

Amikor a várakozás boldogabb, mint a megérkezés

A kutatás során 2820 ember életét követték nyomon 18 éven keresztül, vizsgálva az életelégedettséget, a mentális állapotot és az általános egészségi helyzetet. A résztvevőknek azt is értékelniük kellett, mennyire valószínű, hogy házasságot kötnek jelenlegi partnerükkel.

Azok a nők, akik együtt éltek párjukkal, és valószínűnek tartották a házasságot, adták a legmagasabb elégedettségi pontszámot. Életükben a közös tervezés, az esküvő gondolata és a jövőbe vetett hit erős érzelmi biztonságot adott.

Mit mutatnak a számok?

A felmérés szerint az egyedülálló nők átlagos életelégedettségi pontszáma 7,49 volt egy tízes skálán. Ez enyhén nőtt azoknál, akik párkapcsolatban éltek, de nem tervezték a házasságot, míg a házas nők esetében az érték nem emelkedett tovább. A legmagasabb pontszámot – 7,89-et – azok a nők adták, akik együtt éltek párjukkal és készültek az esküvőre.

Ezért boldogabbak a nők a házasság előtt, mint utána

Fotó: Adam Winger / Unsplash

Miért csökkenhet a boldogság a házasság után?

A kutatást vezető professzor szerint az esküvőt megelőző időszak izgalma, a közös célok és a tervezés élménye különösen erős pozitív hatással bír. Amikor azonban a házasság megköttetik, ezek az előremutató projektek megszűnnek, és helyüket elvárások, felelősségek és mindennapi nyomás veszi át.

Ez magyarázatot adhat arra, miért tűnik úgy, hogy a házasság utáni boldogság sok nőnél rövid életű, és akár az esküvő előtti szint alá is csökkenhet.

Férfiak és nők: eltérő hatás

Érdekesség, hogy a férfiaknál nem figyeltek meg hasonló visszaesést. Számukra a házasság vagy a tartós együttélés egyértelműen stabil, pozitív hatással volt az életelégedettségre, míg az egészségi állapotuk alig változott a kapcsolat státuszának függvényében – számolt be a Daily Mail.