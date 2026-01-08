Iker gorillabébik születtek – ezeket a cukiságokat látni kell

A hegyi gorilla ikerpárját 2026. január 3-án fedezték fel a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található Virunga Nemzeti Parkban – közölte a park vezetősége január 7-én. A két hím kölyök anyja, a 22 éves Mafuko jó egészségi állapotban lévő utódokat hozott világra, akik az első megfigyelések szerint megfelelően fejlődnek. A több mint 8000 négyzetkilométeres Virunga Afrika legrégebbi nemzeti parkja, és a világ egyik utolsó menedéke a hegyi gorillák számára. A térséget azonban fegyveres konfliktusok sújtják, az erdőirtás és az instabilitás komoly veszélyt jelent a vadon élő állatokra – írja a Reuters.

Ikreket hozott világra egy hegyi gorilla

Fotó: Francesco Ungaro / Pexels

Miért különleges az ikerszületés?

A gorillák általában egyetlen kölyköt hoznak világra, így az ikerszületés rendkívül ritka. A szakemberek szerint az ikrek felnevelése különösen nehéz, mivel az első hónapokban teljes mértékben az anyjuk gondoskodására szorulnak – nemcsak táplálásban, hanem a szállításukban is.

Ezért a park munkatársai folyamatos megfigyelés alatt tartják Mafukót és a két újszülöttet, hogy növeljék túlélési esélyeiket.

Egy különleges gorillaanya története

Mafuko a Kabirizi gorillacsaládba született, azonban édesanyja 2007-ben fegyveresek áldozata lett.

Hat évvel később a Bageni családhoz csatlakozott, amely ma már 59 tagjával a Virunga legnagyobb gorillaközössége.

A most született ikrekkel Mafuko összesen hét utódot hozott világra. Korábban, 2016-ban már született tőle egy ikerpár, ám ők sajnos egy héten belül elpusztultak – ezért a szakértők most fokozott figyelemmel kísérik az új jövevényeket.

Új esély a hegyi gorillák fennmaradására

A természetvédők szerint minden egyes új hegyi gorilla kulcsfontosságú a faj megmentésében.

Az ikerszületés nemcsak a Bageni család létszámát növeli, hanem komoly genetikai és természetvédelmi jelentőséggel is bír.

A Virunga Nemzeti Park szakemberei úgy vélik, a most világra jött kölykök új reményt jelentenek a hegyi gorillák hosszú távú fennmaradására – még egy olyan térségben is, ahol a természetvédelem nap mint nap rendkívüli kihívásokkal néz szembe.