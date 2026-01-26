Több mint 90 métert zuhant a hegymászó – esélye sem volt a túlélésre

A hatóságok szerint a tragédia vasárnap reggel történt. A segélyhívást 9:45-kor kapták, miután szemtanúk látták, ahogy a hegymászó lezuhan a mélybe a rettegett Devil’s Kitchen (Pokol konyhája) környékén, amely a hegycsúcs közelében található. A beszámolók szerint az áldozat több mint 90 métert zuhant, és amikor a mentők a helyszínre értek, már nem lehetett rajta segíteni, számolt be az esetről a CBS News.

A hegymászó Amerika egyik legrettegettebb hegyén, a Mount Hoodon veszítette életét – Fotó: ALAN KEARNEY / Connect Images

A hegymászó Amerika legrettegettebb hegyét próbálta meghódítani

A Mount Hood több mint 3400 méter magas, és híres a szélsőséges időjárásáról és veszélyes lejtőiről. A Devil’s Kitchen a hegy legveszélyesebb szakaszai közé tartozik. Az elhunyt nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a családját nem értesítik.

Évtizedek óta jégbe fagyott holttest került elő – videó

Az Everest jégmezői ezúttal egy évtizedek óta rejtett maradványt tártak fel. A hegymászó holtteste ismét figyelmeztet, milyen végzetes lehet a hegy, írtuk nemrégiben az Origón.

Drakula kastélyánál tűnt el egy fiatal, a segélyhívón próbált segítséget kérni

Felfüggesztették a keresést Romániában egy 18 éves brit fiú, George Smyth után, aki csaknem két hete tűnt el hegyi túráján a Bucegi-hegységben, a Poiana Brașov síközpont és Bran, vagyis a „Drakula kastélya” néven ismert brani vár között. Az eltűnt hegymászó keresését a rossz időjárási körülmények miatt ideiglenesen felfüggesztették, számoltunk be korábban az Origón.