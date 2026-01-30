Heidi Klum megint ledobta a textilt – képeitől még a Jeges-tenger is felforr

A Heidi Klum által megosztott felvételen a modell gyakorlatilag félmeztelenül áll az elhagyatott vasúti síneken – vette észre a Page Six. Csillogó fehér tangát, combig érő csizmát és egy nyitott szőrmekabátot visel, amely épp csak annyit takar, hogy a videó ne lépje át a közösségi oldalak határait.

Heidi Klum

Fotó: DAN MULLAN / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Heidi Klum szexi videó

A kamera előtt magabiztosan pózoló Heidi Klum még 52 évesen is elképesztő formában van, amit a rajongók kommentáradata is egyértelműen visszaigazolt. A szexi videó pillanatok alatt körbejárta a netet, és ismét bebizonyította:

Klum pontosan tudja, hogyan kell felrobbantani az Instagramot.

