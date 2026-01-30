Heidi Klum megint ledobta a textilt – képeitől még a Jeges-tenger is felforr

Hírlevél
Heidi Klum ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen az internet: a szupermodell egy alig pár másodperces, de annál forróbb videóval sokkolta követőit az Instagramon.
A Heidi Klum által megosztott felvételen a modell gyakorlatilag félmeztelenül áll az elhagyatott vasúti síneken – vette észre a Page Six. Csillogó fehér tangát, combig érő csizmát és egy nyitott szőrmekabátot visel, amely épp csak annyit takar, hogy a videó ne lépje át a közösségi oldalak határait.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 04: Heidi Klum attends the red carpet during the VIP Welcome Reception ahead of the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 04, 2025 in Washington, DC. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kamera előtt magabiztosan pózoló Heidi Klum még 52 évesen is elképesztő formában van, amit a rajongók kommentáradata is egyértelműen visszaigazolt. A szexi videó pillanatok alatt körbejárta a netet, és ismét bebizonyította: 

Klum pontosan tudja, hogyan kell felrobbantani az Instagramot.

Chips, masszázs és kényeztetés – így lazít a szupermodell

Heidi Klum nem fogta vissza magát – bikinifelső nélkül kapták lencsevégre

Heidi Klum nem fogta vissza magát – bikinifelső nélkül kapták lencsevégre

A világhírű szupermodell ezúttal sem fogta vissza magát a karibi nyaralás alatt. Heidi Klum felszabadultan élvezte a napsütést férje társaságában, és a strandolásról készült felvételek gyorsan bejárták a nemzetközi sajtót.

 

