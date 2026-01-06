Heidi Klum nem fogta vissza magát – bikinifelső nélkül kapták lencsevégre

Heidi Klum és férje, Tom Kaulitz ismét a figyelem középpontjába került egy tengerparti pihenés során, amikor a St. Barts szigetén található Saline Beachen kapták őket lencsevégre. A világhírű modell felszabadultan élvezte a napsütést, miközben férjével láthatóan jó hangulatban töltötték együtt az időt - írja a TMZ.

Heidi Klum elegáns estélyiben jelent meg a FIFA-gálán - Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Heidi Klum karibi strandolása ismét a címlapokra került

A fotók tanúsága szerint a házaspár nem rejtette véka alá az egymás iránti ragaszkodását: sétáltak, pihentek és nyaraló üzemmódban kapcsolódtak ki a karibi környezetben. Heidi Klum megjelenése most is magabiztosságot és természetességet sugárzott, ami nem először jellemzi a modell strandolásait.

Amint a képeken is látható, az 52 éves Heidi nem volt visszafogott hangulatban: felszabadultan élvezte a strandolást, miközben szinte meztelenül sétált a homokban.

A fotók elérhetők a TMZ oldalán.

