Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Tragikus helikopter-baleset történt pénteken Arizona hegyvidékén, Phoenix közelében. A MD 369FF típusú magángépen négyen utaztak, a hatóságok közlése szerint senki sem élte túl a balesetet – írja az ABC News.

Tragikus helikopter-baleset történt Arizona hegyvidékén, Phoenix közelében. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A gép a Queen Creek-i Pegasus repülőtérről szállt fel. A szemtanúk szerint a helikopter egy kifeszített kötélnek ütközött a hegyvidékes területen. A lapos hevedert még korábban feszítették ki, amelyen egyensúlyozni lehet. A hatóságok nem közölték, hogy legálisan volt-e kifeszítve a kötél.

A balesetben az 59 éves pilóta és 3 nőrokona vesztette életét.

A nehezen megközelíthető baleseti helyszín miatt a mentőcsapatok órákon át dolgoztak, hogy elérjék a fedélzeten tartózkodókat, de mind a négyen olyan súlyosan megsérültek, hogy már nem tudták megmenteni az életüket.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

