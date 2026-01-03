Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Tragikus helikopter-baleset történt pénteken Arizona hegyvidékén, Phoenix közelében. A MD 369FF típusú magángépen négyen utaztak, a hatóságok közlése szerint senki sem élte túl a balesetet – írja az ABC News.
A gép a Queen Creek-i Pegasus repülőtérről szállt fel. A szemtanúk szerint a helikopter egy kifeszített kötélnek ütközött a hegyvidékes területen. A lapos hevedert még korábban feszítették ki, amelyen egyensúlyozni lehet. A hatóságok nem közölték, hogy legálisan volt-e kifeszítve a kötél.
A balesetben az 59 éves pilóta és 3 nőrokona vesztette életét.
A nehezen megközelíthető baleseti helyszín miatt a mentőcsapatok órákon át dolgoztak, hogy elérjék a fedélzeten tartózkodókat, de mind a négyen olyan súlyosan megsérültek, hogy már nem tudták megmenteni az életüket.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
