Henry Cavill első Hegylakó-képei után nők ezrei veszítették el a józan eszüket

A Henry Cavill Hegylakó újragondolása hosszú ideje készül a háttérben, most azonban megtört a csend: az első hivatalos fotók már a forgatásról érkeztek. A képek alapján egy sötétebb, komolyabb, ugyanakkor brutálisan szexi és dögös hangvételű feldolgozásra számíthatunk, amely méltó lehet a kultikus eredetihez — és Henry Cavill lehengerlő karizmájához.

Miért ekkora szám ez a reboot?

Henry Cavill főszerepben — az egyik legnépszerűbb hollywoodi sztár most egy ikonikus karakter bőrébe bújik, ráadásul minden eddiginél férfiasabb, sötétebb és dögösebb megjelenéssel.

Modern, látványos feldolgozás — a klasszikus történet új köntösben tér vissza, ahol a hangsúly a látványon, a drámán és Henry Cavill lehengerlő jelenlétén van.

Hosszú előkészítés után indul a forgatás — a projekt eddig ritkán látott részletei most kezdenek kiszivárogni, és az első képek már most felrobbantották a rajongói felületeket.

A rajongók szerint Henry Cavill tökéletes választás: fizikum, karizma és drámai jelenlét — minden adott ahhoz, hogy új életet leheljen a Hegylakó legendájába, méghozzá kifejezetten szexi és dögös formában.

