Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

A vizsgálat szerint egy meg nem nevezett magáncég több állami szerződés keretében szállított aknákat az ukrán fegyveres erők számára. A hatósági szakértői vizsgálatok azonban megállapították: az átadott hibás aknák harci körülmények között alkalmatlanok a használatra, sőt, robbanásveszélyük miatt saját kezelőikre is fenyegetést jelentettek – írja a Lenta.
Mit derített ki a nyomozás a hibás aknákról?
Az ukrán főügyészség közlése szerint a magáncég öt különböző állami szerződést kötött a védelmi tárca katonai beszerzési szerveivel és a hadsereg logisztikai parancsnokságával. A termékek egy részét ténylegesen leszállították, ám az igazságügyi szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a hibás aknák nem felelnek meg a biztonsági és műszaki előírásoknak.
A nyomozás azt is feltárta, hogy több szerződés esetében a leszállítás teljes egészében elmaradt, ennek ellenére a kifizetések megtörténtek.
Mekkora kárt okoztak a hibás aknák?
A hatóságok szerint a használhatatlan lőszerek miatt 13,5 millió dollár kár keletkezett, míg a tényleges szállítás nélküli szerződések további 57,3 millió dollár eltűnéséhez vezettek. Így a hibás aknákhoz és a kapcsolódó beszerzésekhez köthető összkár elérte a 70,8 millió dollárt.
Ez az összeg nemcsak pénzügyi veszteség, hanem közvetlen hadrafoghatósági problémát is jelent, hiszen a fronton harcoló egységek olyan eszközökre számítottak, amelyek végül használhatatlannak bizonyultak.
Kik a gyanúsítottak az ügyben?
Az eljárás során tíz személy ellen emeltek gyanút, közülük négyet őrizetbe is vettek. A gyanúsítottak között megtalálhatók:
a beszállító magáncég vezetői és munkatársai,
- a cég könyveléséért felelős személyek,
- egy alvállalkozó vállalat vezetője,
- valamint katonai ellenőrzési szervek tisztviselői.
A hatóságok szerint a hálózat célzottan használta ki a hadi beszerzések felgyorsított eljárásait.
Miért különösen súlyos a hibás aknák ügye?
A hibás aknák nem pusztán korrupciós problémát jelentenek, hanem közvetlen életveszélyt is. Harci körülmények között egy megbízhatatlan lőszer nemcsak hatástalan, hanem saját csapatokra is végzetes lehet.
Korábban már napvilágot látott, hogy egy ukrán hadiüzem – köztük a Pavlográdi Vegyi Üzem – hatalmas állami megrendelésekhez jutott, miközben a minőségi problémákra már akkor is figyelmeztettek. Az aktuális ügy azt mutatja: a hadi beszerzések körüli ellenőrzési hiányosságok továbbra is komoly kockázatot jelentenek.