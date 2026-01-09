Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

A vizsgálat szerint egy meg nem nevezett magáncég több állami szerződés keretében szállított aknákat az ukrán fegyveres erők számára. A hatósági szakértői vizsgálatok azonban megállapították: az átadott hibás aknák harci körülmények között alkalmatlanok a használatra, sőt, robbanásveszélyük miatt saját kezelőikre is fenyegetést jelentettek – írja a Lenta.

Hibás aknák miatt indult nyomozás Ukrajnában: a használhatatlan lőszerek veszélyt jelentettek a katonákra is

Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Mit derített ki a nyomozás a hibás aknákról?

Az ukrán főügyészség közlése szerint a magáncég öt különböző állami szerződést kötött a védelmi tárca katonai beszerzési szerveivel és a hadsereg logisztikai parancsnokságával. A termékek egy részét ténylegesen leszállították, ám az igazságügyi szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a hibás aknák nem felelnek meg a biztonsági és műszaki előírásoknak.

A nyomozás azt is feltárta, hogy több szerződés esetében a leszállítás teljes egészében elmaradt, ennek ellenére a kifizetések megtörténtek.

Mekkora kárt okoztak a hibás aknák?

A hatóságok szerint a használhatatlan lőszerek miatt 13,5 millió dollár kár keletkezett, míg a tényleges szállítás nélküli szerződések további 57,3 millió dollár eltűnéséhez vezettek. Így a hibás aknákhoz és a kapcsolódó beszerzésekhez köthető összkár elérte a 70,8 millió dollárt.

Ez az összeg nemcsak pénzügyi veszteség, hanem közvetlen hadrafoghatósági problémát is jelent, hiszen a fronton harcoló egységek olyan eszközökre számítottak, amelyek végül használhatatlannak bizonyultak.

Kik a gyanúsítottak az ügyben?

Az eljárás során tíz személy ellen emeltek gyanút, közülük négyet őrizetbe is vettek. A gyanúsítottak között megtalálhatók:

a beszállító magáncég vezetői és munkatársai,

a cég könyveléséért felelős személyek,

egy alvállalkozó vállalat vezetője,

valamint katonai ellenőrzési szervek tisztviselői.

A hatóságok szerint a hálózat célzottan használta ki a hadi beszerzések felgyorsított eljárásait.

Miért különösen súlyos a hibás aknák ügye?

A hibás aknák nem pusztán korrupciós problémát jelentenek, hanem közvetlen életveszélyt is. Harci körülmények között egy megbízhatatlan lőszer nemcsak hatástalan, hanem saját csapatokra is végzetes lehet.