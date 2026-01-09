Váratlan fordulat a hideg miatt a Dunakanyarban – rendkívüli helyzet alakult ki

A hideg időjárás Magyarországon és a tartós fagy miatt szombattól ideiglenesen szünetel a rév közlekedése Kisoroszi térségében. A Visegrád-Szentgyörgypuszta és Kisoroszi közötti hajózás a jég megjelenése miatt várhatóan a jövő hét közepéig nem indul újra.

Hideg időjárás Magyarországon – A jég miatt nem közlekedik a kisoroszi rév (A kép illusztráció, ami a Duna jegét ábrázolja, időpont ismeretlen) Fotó: Maria Orlova/pexels

Hideg időjárás Magyarországon – Szombattól leáll a kisoroszi rév

Az időjárási viszonyok és az erősödő jégzajlás miatt szombattól leáll a kisoroszi rév - közölte a révet üzemeltető Kisoroszi önkormányzata az MTI-vel pénteken.

Mint írták, a Kisoroszi és Visegrád-Szentgyörgypuszta közötti révközlekedést ideiglenesen, szombat reggeltől előre láthatólag a jövő hét közepéig leállítják, amíg újra biztonságos nem lesz a hajózás.

A település honlapján közzétett tájékoztatás szerint az érintett időszakban a közlekedést menetrend szerint közlekedő autóbuszokkal, illetve a falubusszal oldják meg. A pontos menetrendről a kisoroszi.hu oldalon lehet tájékozódni.

Minden, amit tudni akart az ónos esőről – óriási veszély fenyeget

A tél egyik legveszélyesebb időjárási jelensége az ónos eső. Ennek ellenére, sokan nem tudják pontosan, mi az ónos eső, és miért jelent sokkal nagyobb kockázatot, mint a havazás. Pedig a kialakulása és hatása komoly veszélyeket rejt a közlekedésben és a mindennapokban is.

Érkezik az ónos eső, senki ne induljon útnak, ha nem muszáj

Pénteken reggel ismét rendkívüli sajtótájékoztatóra került sor. Az Operatív Törzs döntéseit Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője közölte. Mint elmondta: arra kérnek mindenkit, hogy a közelgő ónos eső ideje alatt senki ne induljon útnak, csak, ha feltétlenül szükséges.