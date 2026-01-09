Váratlan fordulat a hideg miatt a Dunakanyarban – rendkívüli helyzet alakult ki

A hideg időjárás Magyarországon és a tartós fagy miatt szombattól ideiglenesen szünetel a rév közlekedése Kisoroszi térségében. A Visegrád-Szentgyörgypuszta és Kisoroszi közötti hajózás a jég megjelenése miatt várhatóan a jövő hét közepéig nem indul újra.
Hideg időjárás Magyarországon – Szombattól leáll a kisoroszi rév
Az időjárási viszonyok és az erősödő jégzajlás miatt szombattól leáll a kisoroszi rév - közölte a révet üzemeltető Kisoroszi önkormányzata az MTI-vel pénteken.
Mint írták, a Kisoroszi és Visegrád-Szentgyörgypuszta közötti révközlekedést ideiglenesen, szombat reggeltől előre láthatólag a jövő hét közepéig leállítják, amíg újra biztonságos nem lesz a hajózás.
A település honlapján közzétett tájékoztatás szerint az érintett időszakban a közlekedést menetrend szerint közlekedő autóbuszokkal, illetve a falubusszal oldják meg. A pontos menetrendről a kisoroszi.hu oldalon lehet tájékozódni.
