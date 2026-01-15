Nagy a baj! Ritka, gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak egy tinédzsernél

A 16 éves Amber Woodward 2022 óta küzd egy rendkívül ritka betegséggel, amelynek következtében a bőre vörös, viszkető csalánkiütésekkel reagál a hidegre. A hidegallergia – orvosi nevén hideg urtikária – már akkor is tüneteket vált ki nála, ha a hőmérséklet 12 fok alá csökken – írja az Independent.

A hidegallergia miatt már enyhe hidegben is fájdalmas kiütések jelennek meg a bőrön.

Fotó: Unsplash

Kezdetben az orvosa légszennyezésre gyanakodott, ám a tünetek nem múltak el. Amber saját kutatásba kezdett, és így talált rá a hideg urtikáriára, amelyet később bőrgyógyász is megerősített.

Mi az a hidegallergia, és milyen tüneteket okoz?

A hidegallergia olyan ritka állapot, amelyben a szervezet allergiás reakcióval válaszol a hidegre. Ez jellemzően vörös kiütésekkel, duzzanattal és erős viszketéssel jár, de súlyos esetekben akár életveszélyes allergiás sokk is előfordulhat.

A mindennapok korlátai

Amber elmondása szerint a hidegallergia jelentősen beszűkíti az életét. Gyakran kénytelen lemondani baráti programokat, különösen azokat, amelyek szabadtéren zajlanak. Iskolába és munkába menet már egy rövid séta is heves bőrreakciót vált ki nála.

„Mindig félek, mert hallottam olyanokról, akiknél hirtelen anafilaxiás sokk lépett fel” – mondta. A biztonság kedvéért szinte egész évben több réteg ruhát visel, még enyhébb időben is.

Zuhanyzás és úszás is gondot okoz

A hidegallergia nemcsak a kinti hidegben jelentkezik. Ambernél akkor is kiütések alakulnak ki, amikor vízből lép ki – legyen szó zuhanyról, medencéről vagy tengerről –, függetlenül a külső hőmérséklettől. Emiatt olyan hétköznapi tevékenységekről is le kell mondania, mint az úszás.

Van remény a kezelésre?

Bár a hidegallergia jelenleg nem gyógyítható, Amber hamarosan négyhetente adott antihisztamin-injekciós kezelésbe kezd. Abban bízik, hogy az új terápia enyhíti a tüneteit, és a jövőbeni kutatások hatékonyabb megoldásokat hozhatnak.

„Csak normális életet szeretnék élni, és olyan dolgokat csinálni, amit mások természetesnek vesznek” – fogalmazott.