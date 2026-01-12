Elképesztő videó: elszabadult lovashintó tört-zúzott a csúcsforgalomban

A Central Park közelében közlekedő hintós ló a múlt héten felügyelet nélkül maradt, majd megijedve berohant a manhattani forgalomba - számol be róla a New York Post.

A hintós ló több sávon át rohant a manhattani forgalomban - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hintós ló rohant autók közé Manhattanben

A ló a Hatodik sugárúton, a Central Park South közelében vágtázott végig több forgalmi sávon, és több járművel is összeütközött, köztük egy taxival. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset során személyi sérülés nem történt, az anyagi károk mértékét pedig vizsgálják.

Fotó: X/New York Post

Az ügyben a New York-i rendőrség vizsgálatot indított. A hintós kocsisokat képviselő érdekképviselet közölte, hogy kivizsgálják az eset körülményeit, és szükség esetén fegyelmi lépéseket tesznek. Hozzátették: a ló feltételezhetően egy gyorsan haladó kiszállító járműtől ijedhetett meg.

Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget – videó

Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.

Szürreális, mit műveltek egy BMW mögött a szegedi hóban

Évek óta nem látott mennyiségű hó terítette be Szegedet is, az extrém időjárás extrém mutatványról is gondoskodott a városban. Egy férfi komplett síszettben, egy fekete 4-es BMW mögé kötve húzatta magát, mindezt az esti forgalom kellős közepén, az autók között.