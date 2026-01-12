Elképesztő videó: elszabadult lovashintó tört-zúzott a csúcsforgalomban

Hírlevél
Egy forgalmas manhattani útszakaszon okozott riadalmat egy megriadt ló New Yorkban. A hintós állat rövid időre megbénította a közlekedést, az eset során azonban a hatóságok szerint nem történt személyi sérülés.
hintó

A Central Park közelében közlekedő hintós ló a múlt héten felügyelet nélkül maradt, majd megijedve berohant a manhattani forgalomba - számol be róla a New York Post.

A hintós ló több sávon át rohant a manhattani forgalomban
A hintós ló több sávon át rohant a manhattani forgalomban - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Hintós ló rohant autók közé Manhattanben

A ló a Hatodik sugárúton, a Central Park South közelében vágtázott végig több forgalmi sávon, és több járművel is összeütközött, köztük egy taxival. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset során személyi sérülés nem történt, az anyagi károk mértékét pedig vizsgálják.

hintó, ló, forgalom, GIF, hintólóforgalomGIF
Fotó: X/New York Post

Az incidensről készült videófelvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Állatvédő szervezetek szerint a hintós lovak városi környezetben történő alkalmazása komoly közlekedésbiztonsági és állatvédelmi kockázatot jelent, különösen a zsúfolt manhattani forgalomban.

Az ügyben a New York-i rendőrség vizsgálatot indított. A hintós kocsisokat képviselő érdekképviselet közölte, hogy kivizsgálják az eset körülményeit, és szükség esetén fegyelmi lépéseket tesznek. Hozzátették: a ló feltételezhetően egy gyorsan haladó kiszállító járműtől ijedhetett meg.

@allcreaturesrescue Forcing horses to work in cities, big or small, amid noise, crowds and traffic is a recipe for disaster. ALL cities have an opportunity this year to do something good with minimal effort. #horses #carriagehorse #nyc ♬ original sound - All Creatures Rescue

