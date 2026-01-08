Iskolákat zártak be a sok hó miatt, sok település maradt áram nélkül

Bár az erdélyi megyék többségében már napok óta télies körülmények között zajlik a közlekedés, a helyzetet a csütörtök reggel frissen lehullott hóréteg tovább nehezíti. Főként a közép- és észak-erdélyi megyékben esett rengeteg hó.

Rengeteg hó esett, sok iskolát bezártak a nem megfelelő útviszonyok, a fűtés vagy villanyáram hiánya miatt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Krassó-Szörény megyében több főutat lezártak, más megyékben korlátozzák a nehézjárművek közlekedését. Hargita megyében a Maroshévíz (Toplita) és Borszék közötti útszakaszon megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését. Hasonló intézkedést hoztak Szilágy megyében a Meszes-hegységet átszelő országút egy szakaszán is.

Újabb települések maradtak áramellátás nélkül Fehér megyében, csütörtök reggel közel ötezer háztartásban nem volt áram.

A hegyvidéki településeken, tanyákon a havazások nyomán napok óta akadozik az áramellátás, az illetékesek folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, 28 generátort is beüzemeltek.

Romániában csütörtökön térnek vissza a diákok az iskolapadba a téli szünidő után, de számos iskolát bezártak a nem megfelelő útviszonyok, a fűtés vagy villanyáram hiánya miatt. Az oktatási minisztérium szerda este négy megyéből – Hunyad, Szilágy, Mehedinti és Galac – jelentett több esetet, de csütörtökön újabb iskolákat kellett bezárni. Az újabb tájékoztatás szerint 15 megyében hoztak ilyen intézkedést, a legtöbb érintett település Erdélyben van.

Hunyad megyében, Déván és Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken egyetlen iskolában sincs jelenléti oktatás a nagy hó miatt, a diákok online tanulnak. Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken a közszállítás is szünetel.

Magyarországon is rengeteg hó esett

A kialakult helyzetre reagálva a Belügyminisztérium közleményt adott ki, mely szerint jelenleg valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése. Ugyanakkor, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el. Több iskolából már haza is engedték szerdán a gyerekeket.