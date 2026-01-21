Hírlevél
Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Ezt tudtuk meg Jákli Mónika halálos balesetének körülményeiről

Kamcsatkát valósággal betemette a hó, félelmetes képek az ítéletidőről

Oroszország távol-keleti és Ázsia egyes részeit extrém havazás illetve hideghullámok sújtották az elmúlt napokban. Olyan mennyiségű hó hullott, amit az érintett régiók évtizedek óta nem tapasztaltak. A Kamcsatka-félszigeten egyes területeken több mint két méter hó esett, ami hatalmas hótorlaszokat hozott létre, elzárva az épületek bejáratait és eltemetve az autókat.
Petropavlovszk-Kamcsatszkij városában a helyi lakosok a hóban keskeny ösvényeket ástak, hogy elérjék a házaikat. Beszámolójuk szerint az elmúlt 60 évben nem láttak ilyen havazást a régióban. A tudósok szerint a rendkívüli időjárást az Arktisz felől érkező hideg léghullámok és a jet stream hullámossága okozta. Theodore Keeping, a londoni Imperial College klímakutatója elmondta: „Az arktiszi poláris örvény jelenleg gyenge, ami hideg léghullámokhoz vezet a Távol-Keleten és Ázsiában” - írja a Daily Mail.

hó, KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: People walk among snow labyrinth as Kamchatka Peninsula has experienced the heaviest snowfall in the last 30 years in Russia on January 19, 2026. Alexander A. Piragis / Anadolu (Photo by Alexander A. Piragis / Anadolu via AFP)
Hótorlasz - Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU

Elképesztő hó nehezíti az életet Kínában és Japánban is

A hidegfront Kínát is elérte, ritka havazást okozva Sanghajban, ahol a hőmérséklet egy héttel korábban még 20 Celsius-fok felett volt.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen havazást láttam Sanghajban

– mondta a 23 éves diák, Li Meng. A Kínai állami média szerint a Jangce és a Huaj folyóktól délre fekvő tartományokat, köztük Csianghszit és Kujcsout is sújtotta a hirtelen hőmérséklet-csökkenés. 

Több tartományban – így Sanhszi, Belső-Mongólia és Hejlungcsiang területén – lezárták a főbb utakat a havazás és a jeges utak miatt. 

Japánban az északnyugati partvidéket érintette a havazás és erős szél, amely több tucat járat törléséhez vezetett. Az ANA Holdings 56, míg a Japan Airlines 37 járatot törölt, összesen több mint 6000 utast érintve, főként Hokkaidó térségében.

Képeken a kamcsatkai hóhelyzet, kattintásra galéria nyílik:

Az elmúlt harminc év legnagyobb kamcsatkai havazása. A térségben január 16. óta szükségállapot van érvényben, miután két ember – egy 60 és egy 62 éves férfi – háztetőről lezúdult hótömeg alatt lelte halálát

Veszélyekre figyelmeztetnek
A szélsőséges havazás és a hidegfrontok nem csak a közlekedést bénították meg, hanem a lakosság mindennapi életét is megnehezítették. A hatóságok figyelmeztették az embereket, hogy a nem létfontosságú utazásokat kerüljék, és készüljenek fel a rendkívüli hidegre és a hórétegre, amely az épületek, utak és közlekedési infrastruktúra működését is akadályozza. Az időjáráskutatók szerint a jelenség a globális éghajlati változásokkal összefüggő extrém hideghullámok és szélsőséges havazások sorozatához kapcsolódik, amelyek a Távol-Keleten és Ázsiában egyre gyakrabban okoznak károkat. Az Origo korábban arról írt, hogy apokaliptikus állapotok uralkodnak Kamcsatkán.

 

