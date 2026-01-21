Kamcsatkát valósággal betemette a hó, félelmetes képek az ítéletidőről

Petropavlovszk-Kamcsatszkij városában a helyi lakosok a hóban keskeny ösvényeket ástak, hogy elérjék a házaikat. Beszámolójuk szerint az elmúlt 60 évben nem láttak ilyen havazást a régióban. A tudósok szerint a rendkívüli időjárást az Arktisz felől érkező hideg léghullámok és a jet stream hullámossága okozta. Theodore Keeping, a londoni Imperial College klímakutatója elmondta: „Az arktiszi poláris örvény jelenleg gyenge, ami hideg léghullámokhoz vezet a Távol-Keleten és Ázsiában” - írja a Daily Mail.

Hótorlasz - Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU

Elképesztő hó nehezíti az életet Kínában és Japánban is

A hidegfront Kínát is elérte, ritka havazást okozva Sanghajban, ahol a hőmérséklet egy héttel korábban még 20 Celsius-fok felett volt.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen havazást láttam Sanghajban

– mondta a 23 éves diák, Li Meng. A Kínai állami média szerint a Jangce és a Huaj folyóktól délre fekvő tartományokat, köztük Csianghszit és Kujcsout is sújtotta a hirtelen hőmérséklet-csökkenés.

Több tartományban – így Sanhszi, Belső-Mongólia és Hejlungcsiang területén – lezárták a főbb utakat a havazás és a jeges utak miatt.

Japánban az északnyugati partvidéket érintette a havazás és erős szél, amely több tucat járat törléséhez vezetett. Az ANA Holdings 56, míg a Japan Airlines 37 járatot törölt, összesen több mint 6000 utast érintve, főként Hokkaidó térségében.

