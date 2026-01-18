400 éves trükkök, amik ma is működnének – így csapták be a hideget

A 16. század végén Európát a kis jégkorszak rendkívüli hidege sújtotta, amely hosszú, kegyetlen teleket hozott. A korszak példái jól mutatják, hogyan fűtöttek régen, amikor a túlélés nem modern technológián, hanem tudatos alkalmazkodáson és építészeti megoldásokon múlott.

Hogyan fűtöttek régen – cikkünkből kiderül (Illusztráció) Fotó: alemdennbiri/pexels

Hogyan fűtöttek régen a kis jégkorszak idején?

A történelmi fűtési megoldások egyik legjobb példája az angliai Hardwick Hall, amelyet az Erzsébet-korban tudatos tervezéssel emeltek. Az épület tájolása a Nap járását követte: a lakóterek a napsütötte oldalakra kerültek, míg az északi, hidegebb részeken kaptak helyet a kevésbé használt funkciók, például a konyhák.

Ez a szemlélet a passzív fűtési megoldások egyik korai formája volt, amely lehetővé tette, hogy a természetes hőforrásokat maximálisan kihasználják.

Vastag falak, kandallók és hőtárolás

A kastélyok vastag kő- és téglafalai nem csupán védelmi célt szolgáltak, hanem hatékony hőtárolóként is működtek. A kandallókat az épületek központi tengelyén helyezték el, így a keletkező hő lassabban szökött el, és több helyiségbe jutott el.

Fotó: Ivan Dražić/pexels

Az északi oldalon található ablakokat gyakran lezárták vagy minimálisra csökkentették, hogy ne engedjék be a hideg levegőt. Ezek az energiahatékony építészeti megoldások jelentősen javították a beltéri hőérzetet.

Textíliák és életmód mint fűtési eszközök

A fűtés modern technológia nélkül nemcsak az építészeten múlt. A falakat nehéz kárpitok borították, az ágyakat függönyök vették körül, amelyek csökkentették a hőveszteséget. Az emberek réteges, vastag ruházatot viseltek, ami szintén része volt a túlélési stratégiának.

A képen egy kastély romjai láthatók, ahol már nem fűtenek, de feltehetőleg sokáig fűtöttek benne (Illusztráció) Fotó: Giada Venturino/pexels

Ezek az aprónak tűnő megoldások együtt akár tíz fokkal is melegebb beltéri hőmérsékletet eredményeztek.

Mit tanulhatunk ma ezekből a megoldásokból?

A kis jégkorszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a régi fűtési módszerek nem luxusról szóltak, hanem túlélésről. A természetes fűtés, a tudatos tájolás és a hőtárolás elvei ma is relevánsak, különösen az energiaválság és a klímaváltozás korában – olvasható a BBC cikkében.